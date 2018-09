Původně měla těžba v dolech Darkov a Lazy do ledna skončit. OKD provoz asi prodlouží

Podle zástupců státního podniku Prisco, pod který OKD spadá, se zatím nedá hovořit o konkrétním datu, kdy by byly uzavřeny doly Darkov a Lazy.

„U Darkova je ale situace specifická. Má vlastní úpravnu uhlí, a těžená hornina tak přes ni poputuje do budoucna nejspíše i z jiných lokalit, a to i přesto, že už by se v Darkově netěžilo,“ zmínila redaktorka České televize Pavla Daňková.