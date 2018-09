Ostravská městská nemocnice dostane desítky milionů. Půjdou na nový tomograf či rezonanci

„Kromě tomografu další největší přístrojovou investicí bude pořízení magnetické rezonance za zhruba 29 milionů korun. Magnetická rezonance je z roku 2003 a právě jsme chtěli předejít tomu, aby se nám stalo to, co se nám stalo s CT, už tam končí servisní podpora a nejsou náhradní díly na tento přístroj.“

Nový tomograf bude k dispozici na centrálním příjmu. Pacienti už tak nebudou muset být kvůli vyšetření převáženi do jiné části nemocnice. Zkrátí se tak i čekací lhůty.

Přístroj přitom ročně provede až 6500 vyšetření. Jsou na ně objednáváni pacienti z lůžkových oddělení nemocnice, z terénu a u těžkých úrazů také z oddělení pro akutní případy. Pokud by měl současný přístroj zásadní poruchu, nemocnice by nebyla schopna vyšetření provést vůbec, přitom čekací lhůta na tento typ vyšetření je až tři měsíce.

Nemocnice projde renovací za 2,4 miliardy korun

Podle náměstka primátora Michala Mariánka (Ostravak) zastupitelé na svém středečním jednání schválili posílení Fondu pro rozvoj nemocnice o 50 milionů korun. Od jeho založení tak do něj plynulo přes 775 milionů korun, jen v letošním roce to bylo zhruba 200 milionů. „Je to solidní základ na přípravu všech investičních akcí, které nás čekají,“ míní Mariánek.

Z Fondu pro rozvoj nemocnice již bylo odčerpáno 325 milionů korun. Rozvoj objektu je naplánován do roku 2030 a bude stát zhruba 2,4 miliardy.