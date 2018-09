Pozemky v Hrušově prodá Ostrava za 255 milionů korun. Na jiných chce novou dominantu města

Rozhodli o tom na středečním zasedání městští zastupitelé. V místě v budoucnu vznikne průmyslová zóna s technickou infrastrukturou. Do deseti let tam má být vytvořeno minimálně 700 pracovních míst. Společnost předpokládá, že do výstavby zóny investuje 1,6 až 1,9 miliardy korun.

O pozemky se ucházeli čtyři zájemci, Contera Management navrhla nejvyšší kupní cenu. Původně se jednalo o 243 milionů korun, společnosti ale během vyjednávání částku zvyšovaly. Konečnou cenu navíc společnost Contera Management nebude podle původního návrhu platit po částech, ale najednou.