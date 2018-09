Psy decimuje parvoviróza. Varují před ní moravskoslezští veterináři

V místě odchovu tak mohou podle odborníků vypuknout četné infekční choroby včetně již zmiňované parvovirózy, která se pak šíří dále. Další skutečností, jež může stát za zvýšeným výskytem tohoto onemocnění, může být to, že chovatelé opomíjejí očkování psů.

Na frýdecko-místecké veterinární klinice jen za tento týden zaznamenali tři případy parvovirózy. Jeden z nakažených psů na následky onemocnění pošel, sdělil redaktor České televize Tomáš Indrei.

Experti: Místům s výskytem mnoha psů se vyhněte

Podle odborníků by se lidé se psy měli vyhnout místům, kde je jich hodně. Venčit by je měli na vodítku, ideálně by psi měli mít náhubek. Při zvracení zvířete a průjmu by měli kontaktovat veterináře.

„Léčba choroby ale není levná. Stojí od tisíců do desetitisíců korun,“ upozornil Tomáš Indrei.

Zdrojem viru je zejména trus infikovaných psů, virus je obsažen i ve slinách, zvratcích a moči. Účinnou dezinfekční látkou proti parvoviru je chlornan sodný, který je obsažen ve vybraných dezinfekčních prostředcích. Psy lze před onemocněním chránit očkováním.