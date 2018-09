Zažil události „osmičkových“ roků. Některé vzpomínky na obyčejný život Jana Svobody jsou neobyčejné

K Pražskému povstání se Jan Svoboda staví rezervovaně. Patří k té části lidí, kteří jsou toho názoru, že bylo zbytečné, protože Němci by na konci války Prahu opustili sami. „Němci měli kulometné hnízdo, kde jsou Kavčí hory, postavili tam děla a ostřelovali Prahu. Byla taková výzva, aby šli dobrovolníci odnášet zraněné. Šel jsem s kamarádem, kamaráda zasáhla do hlavy střepina, byl na místě mrtvý,“ vzpomíná Jan Svoboda.

Těsně po válce nastoupil do práce do firmy na Smíchově, která zajišťovala zvukové přenosy a ozvučení akcí. Zajišťoval například projev generála Svobody ale i soud s K. H. Frankem. „Já jsem proti tomu Frankovi tam stál na podiu, viděl jsem, jak ho soudili, ale i když jsem měl přístup všude, tak na popravu jsem nešel. Mluvil jsem ale s katem a on se mě ptal, jestli mi nevadí, že jsem podal ruku katovi. Povídal mi pak, jak se taková poprava dělá, že on v těch rukavičkách mu narovná tu hlavu a trhne vazem a že padá už mrtvý,“ vzpomíná Jan Svoboda.

Dva roky pak pracoval na letišti v Letňanech jako civilní zaměstnanec. Dělal kontroly letecké radiotechniky. A právě v Letňanech se i jeho dotkla komunistická perzekuce. Nezúčastnil se totiž protestní stávky v únoru 1948. „Já jsem si říkal, půjdu tam, oni si budou myslet, že provokuju, že jsem přišel pozdě, tak jsem zůstal v kanceláři. Pak se dělaly čistky a oni že jsem nebyl na stávce a že musím být výstražný příklad pro ostatní, tak mi dali výpověď,“ říká Jan Svoboda.

Vojna za trest nebyla tak hrozná

Příliš mu to nevadilo, šel na vojnu. A jako vojín se dostal zpět na svoje místo v Letňanech. Nepobyl tam ale dlouho a musel narukovat do Popradu, kde se nedaleko stavělo letiště Mokraď. Byl tam stejně jako ostatní vlastně z trestu, ale nestěžoval si. A z vojny si vzpomíná na celou řadu historek, které jsou jako vystřižené z Černých baronů. „Byl tam nějaký staršina Ján Tomšík, ten mi říká - Sloboda, co budeme robit? Půjdeme na hriby a kdyby něco, tak jsme šli kupovat rámy na Stálina – a šli jsme do hor na houby,“ popisuje jednu z historek Jan Svoboda.

Na vojně se i oženil a s manželkou se na konci padesátých let přestěhovali do Brna. Podnik Tesla tam totiž nabízel zaměstnancům byty. Začátek invaze v roce 1968 prožil na Slovensku, kam se od dob vojny pravidelně vracel. „Cestou autem zpátky do Brna jsme nic neviděli. Až druhý den jsme šli do práce a tady byli Rusové, tak jsme se dívali, jak tu jezdí. Ono se to tak nějak dalo čekat. Já jsem nikdy nevěřil v komunismus s lidskou tváří. Četl jsem knížky od lidí, kteří v Sovětském svazu byli a psali, jak to tam doopravdy vypadá,“ říká pamětník.

V Brně žije dvaadevadesátiletý senior dodnes. Stále má zájem o elektrotechniku a nevyhýbá se moderním technologiím. Mobilní telefon a počítač jsou pro něj samozřejmostí a jeho koníčkem je focení.