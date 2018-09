Český ráj řeší, jak se zbavit sprejerských nápisů i jak předejít dalším

„Mělo by se to rychle odstranit, aby to nelákalo,“ říká o nápisu na skále Miloš Zeman, strážce přírodní rezervace Prachovské skály, která je součástí chráněné krajinné oblasti Český ráj.

Jenže odstranění naráží na řadu problémů. „Je to namalované i v mechu, takže když se to odstraní, odstraní se i ta povrchová vrstva,“ popisuje Zeman první z nich. Odborníci odmítají skálu brousit, protože narušený povrch by hůř odolával větru a dešti.