Severovýchod Česka zasáhnou silné deště. Voda zahrozí v Beskydech a Jeseníkách

V noci na pátek bude déšť slábnout, uvedl ve výstražné informaci Český hydrometeorologický ústav.

Varování meteorologů před velmi vydatným deštěm platí od úterního večera do čtvrteční 18. hodiny pro okresy Bruntál, Jeseník, Šumperk, Frýdek-Místek a Nový Jičín. Silný déšť může zasáhnout také Orlickoústecko a Vsetínsko.

„Nejvyšší srážkové úhrny jsou předpokládány od úterního do čtvrtečního večera v horských oblastech na severozápadním návětří Beskyd a Jeseníků, kde by mělo v popsaném období spadnout 80 až 120 milimetrů srážek,“ upozornili meteorologové. V předhůří a blízkém okolí hor se srážkové úhrny za 48 hodin budou pohybovat kolem 40 milimetrů, v extrému do 60 milimetrů.

Hladina zejména menších toků odvodňujících Jeseníky a Beskydy může až do pátku vystoupat na první povodňový stupeň, případně ho i překročit. Ojedinělé dosažení prvního stupně nelze ale podle meteorologů vyloučit ani na ostatních tocích, které odvodňují severní horské oblasti.

Od úterka do pátku bude podle meteorologů na severovýchodě a severu území pršet. Srážky mají být přechodně trvalé. Nepříznivé počasí by tak mohlo podobně jako loni zasáhnout do programu festivalu Colours of Ostrava. Ten startuje již ve středu, končí v sobotu.