Na Colours of Ostrava dohlédnou desítky policistů. Uzavřou i pruh Místecké pro parkování

Policie při festivalu Colours of Ostrava, který se koná od středy do soboty, vyšle do ulic více policistů než loni. Každý den to bude stovka policistů z dopravních, pořádkových a protidrogových jednotek. Dalších šedesát strážníků bude mít v ulicích Městská policie Ostrava, řekl ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.