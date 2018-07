Ostravský obvod chce vystěhovat obyvatele osady Bedřiška. Ti proti tomu protestují

Kolonii chce obvod v budoucnu přeměnit na kvalitnější bydlení, například pro mladé rodiny. Během akce nazvané Dva týdny bdělosti jsou plánovány výtvarné dílny, letní kino, autorská čtení, panelové diskuse a koncerty.

Obyvatelé Bedřišky už v červnu protestovali proti svému vystěhování na zasedání městského zastupitelstva. Poukazovali na to, že v kdysi problémové lokalitě dnes společně žijí bez problémů a většina obyvatel řádně hradí nájemné a další poplatky. Upozorňovali také na to, že si domy svépomocí opravují. Město se nakonec s vedením obvodu dohodlo, že do voleb nebude v místě provádět žádná nezvratná rozhodnutí.