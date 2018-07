Na Velehrad míří davy poutníků. V bazilice mohou uctít lebku svaté Ludmily

Poutníci pokračují v přepisování bible

Poutníci pokračují na Velehradě na Uherskohradišťsku v ručním přepisování bible. Takzvaný Velehradský rukopis začal vznikat před 14 lety. „Doposud byla přepsána více než polovina Starého zákona a téměř celý Nový zákon,“ řekla Petra Číhalová z Římskokatolické farnosti Velehrad.

Letos by podle ní měli poutníci dokončit přepisování Nového zákona, a to Zjevením svatého Jana. Poté začnou zájemci opisovat knihu Ester a první knihu Samuelovu. „Vracíme se tímto zpátky do Starého zákona, protože Nový zákon už je téměř dopsaný,“ dodala Číhalová.

V prvních ročnících lidé bibli přepisovali na Velehradě venku ve stanu před bazilikou. Od roku 2011 se přepisuje v prostorách Velehradského domu svatého Cyrila a Metoděje, který vznikl rekonstrukcí bývalé sýpky a konírny.

Lebka svaté Ludmily je hlavní atrakcí

Poutníci mohou od středečního odpoledne uctít na Velehradě na Uherskohradišťsku lebku svaté Ludmily. Vystavena je v Královské kapli baziliky, kde je také uloženo tělo olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. „Vzácná relikvie je jednou z hlavních atrakcí Dnů lidí dobré vůle, které letos mimo jiné připomínají sté výročí založení republiky a dvacet pět let od zasvěcení českého národa Panně Marii na Velehradě,“ řekl tajemník slavností Josef Kořenek.