Poutníci míří na Velehrad. Začínají tradiční Dny lidí dobré vůle

Ve středu musí být na Velehradu všechno hotovo, pódium na koncert i mši. Dolaďují se bezpečnostní opatření a organizátoři nezapomínají ani na květiny. „S přípravami začínáme po skončení každého ročníku, v červenci srpnu už přemýšlíme, jakým směrem se budeme ubírat,“ řekl tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek.

Desítky poutníků vyrazily ze Svatého kopečku u Olomouce na devatenáct kilometrů vzdálený Velehrad už v úterý ráno. Pouť je pro ně hlavně duchovní očistou.

Poutníci ze Svatého Kopečku na Velehrad. Právě dorazili do Oldřichovic, vítají je zvony. Zbývá jim ještě 19 kilometrů

Hotely a penziony jsou prakticky zaplněné. Jedna z posledních možností, jak se ubytovat, je ve stanovém městečku na louce pod hřbitovem. I tam si ale lidé musejí místo zarezervovat přes internet. V úterý jich zbývalo posledních několik desítek.

Na Velehrad pěšky, na kole nebo autobusem

Ani tisíce aut by se do malé obce nevešly. Od středy tak jejím centrem bez povolenky nikdo neprojede. Jediný příjezd do Velehradu, Modré a Salaše bude možný od Starého Města, trasa od Tupes a Bunče bude pro běžnou dopravu uzavřená.

„Ze zkušeností z loňských ročníků vyplývá, že je skutečně nezbytné uzavřít Velehrad pro individuální dopravu. Lidé mohou pohodlně zaparkovat na odstavném parkovišti na okraji Starého Města, odkud jezdí kyvadlová doprava na samý začátek Velehradu,“ řekl starosta Velehradu Aleš Mergental (nez.).