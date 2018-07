Vyšetřování příčiny zborcení gabionové stěny na cestu 1/11 uzavřeno. V projektu byla chyba

Zeď se sesunula loni v září. Havárie ale neměla zásadní vliv na provoz na silnici spojující Ostravu a Opavu. Auta stále jezdí ve čtyřech pruzích. V místě sesuvu je jen snížena rychlost na 80 kilometrů v hodině. Zbytky stěny v úseku asi 150 metrů stavaři odstranili. Nyní se čeká na opravu poškozeného úseku.

„Hlavní příčinou havárie je technické řešení, tedy nedostatky v projektu. Spodní základna je hodně úzká a zeď ve spodní části nese velké zatížení,“ uvedl Rýdl.

Dalším aspektem havárie podle něj bylo kamenivo použité jako zásyp prostoru mezi původní skálou a gabionovou stěnou. Příliš jemné kamenivo zadržovalo vodu a tím se tlak na spodní část stěny ještě zvýšil.

Do osmi týdnů mají začít další sanační práce

Zhotovitel stavby má podle Rýdla do týdne předložit technologický návrh dalšího postupu. „Eurovia na vlastní náklady už provedla diagnostiku i odstranění zbytků. Do dvou měsíců by měla začít realizace toho nápravného opatření,“ uvedl Rýdl.

Silnice spojující Ostravu a Opavu byla otevřena v říjnu 2015. Začíná na hranicích Ostravy, míjí obce Velká Polom a Hrabyně a v Mokrých Lazcích se napojuje na původní silnici. Stavba téměř desetikilometrového úseku přišla zhruba na 4,5 miliardy korun.

V Moravskoslezském kraji mohou být podle Rýdla i další problémové úseky, kde je použito podobné řešení. „Nechceme čekat na případnou havárii,“ řekl. ŘSD proto podle něj dělá analýzu, jejíž výsledky budou známy do dvou týdnů.

„Na jejich základě se rozhodneme, jak budeme postupovat. Zda stejně jako tady nejohroženější části stěn odejmeme, demolujeme a nahradíme jiným technickým řešením,“ dokončil Rýdl.