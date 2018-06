Opravený Staroměstský jez na Ostravici chrání proti povodni. Poslouží i zvířatům

Výběr nejčastěji používaných technik, nejčastěji používaný způsob, který platí pro zachránce s lanem na břehu:

– najděte si vhodné a bezpečné místo na břehu

– navažte vizuální kontakt se zachraňovaným, jinak nemusí topící se osoba zpozorovat hozené záchranné lano

– lano by se mělo házet přes hlavu zachraňovaného

– co nejrychleji vytáhněte zachraňovanou osobu do bezpečí

– lano netahejte prudce, abyste ho nevytrhli zachraňované osobě z rukou

Zdroj: Záchrana z válce