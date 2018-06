Fakultní nemocnice by mohla mít lepší spojení díky tramvaji. Vedení Olomouce ji už řeší

„Dopravu v areálu fakultní nemocnice teď zajišťují autobusy, které ale nejezdí z centra města,“ popsal redaktor České televize Marek Vrlák s tím, že pokud by tramvaje jezdily podle návrhu Aleše Jakubce, podařilo by se dopravně obsloužit také sídliště na Nové ulici.

O více než pět procent by měla v roce 2030 poklesnout individuální automobilová doprava v Olomouci. Růst by měla takzvaná udržitelná doprava – MHD, cyklodoprava i pěší docházka. Předpokládá to Plán udržitelné městské mobility, který v pondělí schválili zastupitelé v maximalistické variantě.

Taková varianta by však podle zjištění ČT stála stovky milionů korun. Odbočení od točny by bylo levnější, poznamenal Marek Vrlák, podle něhož o možnosti zavedení tramvajové dopravy už město jedná a situaci řeší rovněž s vedením nemocnice.

Nemocnice není proti, město o tramvaji jedná

Nemocnice by se obnovení tramvajového provozu nebránila. Kolejové vozy by totiž výrazně zlepšily dopravní spojení s areálem a navíc by podle vedení nemocnice mohlo ubýt i automobilů v její lokalitě.

Tramvajová trať navíc areálem fakultní nemocnice už dříve procházela, avšak před několika desítkami let byla zrušena a nahradila ji trať na Brněnské ulici. Podle Jakubce nyní bude nutné nejprve vypracovat studii, která by měla navrhnout vedení trati do nemocnice. Úkol to bude náročný, jelikož u nemocnice se složitě kříží dvě frekventované silnice.

„Studie bude variantní. Pokud to nebude realizovatelné z Brněnské ulice, měla by řešit variantu závleku od Okružní ulice,“ řekl. V Okružní ulici je nyní konečná stanice tramvají. Příprava trati do nemocnice bude podle něj časově náročná.