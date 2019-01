Čunek: Oddělení v krajských nemocnicích se rušit nebudou, kvalita a dostupnost péče se zlepší

Největší obavy měli lékaři, kteří sepsali petici, ze zrušení dětského oddělení ve Vsetíně a ortopedie v Kroměříži. „Cílem nové koncepce je podle nás centralizace péče do Baťovy nemocnice ve Zlíně. Máme obavy z omezení dostupnosti péče,“ řekl spoluautor petice, lékař Richard Kreml.

Proti chystaným změnám ve zdravotnictví se už dříve postavili také starostové z Kroměřížska, v otevřeném dopisu zastupitelům žádají zachování lékařské péče v Kroměřížské nemocnici v nynějším rozsahu.

„Není pravda, že se budou oddělení rušit, není pravda, že pacienti budou muset kvůli injekcím a dalším běžným zákrokům cestovat dál než doposud, není pravda, že nová koncepce bude pro nemocnice likvidační,“ uvedl nyní lidovecký hejtman Zlínského kraje Čunek.

Cílem koncepce je nemocnice rozvíjet, ne likvidovat

Cílem krajského vedení je podle něj naopak nemocnice rozvíjet. „Svědčí o tom miliony investované například do nových pavilonů interny v uherskohradišťské a vsetínské nemocnici a také přístavby budovy pro novou magnetickou rezonanci v Kroměříži,“ vysvětlil hejtman.

Šéf krajských nemocnic Radomír Maráček podotkl, že o rušení oddělení nemůže být řeč, současně ale přiznal problémy s různou kvalitou poskytované péče v jednotlivých ústavech. „Oddělení nechceme rušit, ale řešit to, aby měli stejný systém kvalit, aby bylo jedno, jestli jde člověk na operaci do Vsetína nebo do Zlína,“ řekl Radomír Maráček.

Hejtman: Petice reagovala na nehotovou koncepci

„Vše, co se v různých peticích píše, je nepřesné a hlavně zbytečné, protože závěry lze dělat až na základě materiálů, které jsou hotové,“ řekl Čunek. Koncepci se všemi ekonomickými náležitostmi a konkrétními návrhy v jednotlivých nemocnicích dostali zastupitelé na stůl v pondělí. Krajské zastupitelstvo by se jí mělo zabývat 23. dubna.