Radnice chce srovnat se zemí ostravskou osadu Bedřišku. Má v ní být bydlení pro mladé

Místostarosta Patrik Hujdus (Nezávislí) již dříve uvedl, že obvod musí nejprve vyřešit bydlení současných nájemníků. Podle něj platí, že nájemníkům, kteří mají dluh na nájemném, bude ukončena nájemní smlouva. Radnice neplánuje obyvatele stěhovat do obecních bytů, ale o možnostech pronájmů chce jednat s dalšími vlastníky nemovitostí.

Například Dušan Podraný žije v lokalitě Bedřiška s manželkou od roku 1989. Neumí si představit, že by se musel stěhovat. „Kde půjdu, do bytu bych nešel, tady mi finský domek nedají a na koupení domu ani nemám,“ sdělil.

Místostarosta řekl, že by v místě mohly najít bydlení mladé rodiny či třeba senioři. „Aby se do lokality nenastěhovali nepřizpůsobiví a sociálně slabí občané, vykoupila mariánskohorská radnice budovu po bývalé ubytovně. V tuto chvíli je prázdná a vedení obvodu jedná o jejím možném využití v budoucnu,“ dodal Hujdus.

Podle ní je lokalita dlouhodobě problematická a někteří nájemníci si bez povolení na pozemcích v okolí domů vystavěli nejrůznější přístřešky a další stavby. Do osady podle tvrzení starostky bývá přivážen i stavební odpad, třeba stará okna, kterými pak obyvatelé lokality údajně topí.

Před osmi lety pak romské sdružení Romea kritizovalo kampaň Janáčkové, která v Ostravě postoupila do druhého kola senátních voleb. Součástí letáků Janáčkové byly totiž sirky .

Starostka obvodu Liana Janáčková redakci po telefonu sdělila, že budou individuálně jednat se všemi rodinami, a odkázala na své dřívější vyjádření. „Je pravdou, že Bedřiška jako taková se do budoucna musí zrevitalizovat. Bude tam další bydlení, třeba pro vás někdy do budoucna, ale nezůstane to v tomto stavu,“ uvedla.

Ve zhruba dvaceti domech žije v osadě několik starousedlíků a také několik převážně romských rodin, které se tam postupně nastěhovaly. Lokalita v minulosti nechvalně proslula žhářským útokem na domek Romů. Podle obžaloby do něj zápalnou lahev vhodili sousedé - matka a syn. Při útoku nebyl nikdo zraněn, lahev se podařilo uhasit.