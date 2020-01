Za přípravu vraždy tety 13 lety vězení. Nárožnému hrozilo až 20 let odnětí svobody

Za přípravu vraždy s rozmyslem hrozilo muži 12 až 20 let. Soud mu trest uložil při spodní hranici trestní sazby.

Soud dospěl k závěru, že Nárožný svou tetu „zamýšlel a plánoval úkladně usmrtit“. „Věc je specifická, jde o přípravu vraždy. Je rozdíl, když se dokazuje dokonaná vražda nebo vražda ve stadiu pokusu, a něco jiného je, když řešíme přípravu vraždy, tedy první vývojové stadium. To dokazování má určitá specifika. Dospěli jsme v senátu k jednoznačnému názoru o vině obžalovaného,“ uvedl soudce Aleš Vašků.

„Jsme toho názoru, že příprava byla skutečně nebezpečná. Obžalovaný plánoval přípravu tak, že on bude v zákrytu, logisticky ji vymyslí a vykoná ji druhá osoba, je to závažnější forma přípravného jednání. Nemá žádný podíl na tom, že k dokonání nedošlo.“

Vraždu začal Nárožný podle soudu plánovat od 26. října do 7. prosince 2015, kdy mu soud nařídil, aby se z domu vystěhoval. Nejprve chtěl ženu srazit autem, pak ke svým plánům využil známou, která u něj tehdy bydlela. Na pokyn Nárožného koupila dvě různé paruky, opatřila si tmavé oblečení, trubku a hmoždíř. Z tyče chtěl Nárožný udělat palcát. Jeho známá měla na místo dojet na kole v paruce, psovi předhodit návnadu otrávenou tisem a Nárožného tetu udeřit do hlavy. Na místě chtěli nastražit i falešné stopy odkazující na dalšího spolubydlícího.

Žena ale nakonec vraždu neprovedla a utekla. Policisté ji zadrželi, neboť Nárožnému ukradla peníze. Při výpovědi policistům chystanou vraždu detailně popsala. Nárožný, který podle znalců trpí smíšenou poruchou osobnosti a má narcistické rysy, tvrdil, že si žena vše vymyslela. Jde prý o křivou výpověď, aby se vyvinila z krádeže jeho peněz. Soudce to odmítl s tím, že by nebyla takové konstrukce a fabulace schopna. „Je pro nás nepředstavitelné, aby takto rafinovaně, sofistikovaně byla schopna to vše popsat a obžalovaného obvinit z takové věci,“ uvedl soudce.

Žena v případu obviněna nebyla, od činu totiž nakonec ustoupila a vše oznámila. „Byla spolupachatelka. Věděla o co se jedná, nakupovala věci. Ale naplnila zánik trestnosti tím, že od toho dobrovolně upustila a následně to oznámila,“ doplnil soudce.

Podezřelý z vraždy otce a jeho ženy

Před soudy Pavel Nárožný stanul poprvé v červnu 2011 kvůli obžalobě z vraždy svého otce a jeho manželky. Pár zmizel v listopadu roku 2009. Jejich těla se nenašla, byli prohlášeni za mrtvé. Olomoucký krajský soud Nárožného třikrát zprostil obžaloby z vraždy manželů, rozhodnutí vždy zrušil olomoucký vrchní soud.

Kauza se nakonec dostala do Ostravy, kde je nyní jednání odročeno na neurčito. Rozsudek v případu týkajícím se přípravy vraždy je tak prvním, kdy je muž soudem potrestán.