Praktická centra mají přilákat studenty odborných škol. Stavebníky, obráběče i vinaře

V Bosonohách si už rok studenti z celého Jihomoravského kraje procvičují základy stavebnictví, na střední škole v brněnské Čichnově ulici brzy vznikne kybernetická laboratoř. Nový obor, kyberbezpečnost už tam zavedli od začátku školního roku. Kyberlaboratoř by měla vzniknout do dvou let. „V laboratoři budeme vyučovat vlastní studenty, využívat ji budou moci také k výuce partnerské školy,“ popsal ředitel Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Vladimír Šimíček.