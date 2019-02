U jezera Milada se zatím stavět nesmí, v okolí zůstaly zásoby uhlí

Hnědouhelný důl se zatápěl 14 let, hned po otevření v roce 2015 se stal jednou z hlavních atrakcí regionu. Zatím ale chybí zázemí.

„Už máme naplánováno asi sto rekreačních objektů s parcelami. Zájemci se už rezervovali, ale pak to muselo skončit,“ říká starosta blízkých Chabařovic Josef Kusebauch (SNK ED).

Báňský úřad totiž nepovolil změnit územní plán, protože pod loukami je stále uhlí. Těžit se sice v tuto chvíli nesmí, ale je to potenciální zásoba do budoucna. „Došlo by k omezení využití výhradního nerostu hnědého uhlí v daných lokalitách, a to stavbami nesouvisejícími s dobýváním,“ vysvětlil Báňský úřad.