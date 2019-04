Brno láká nové Brňany. K přehlašování bydliště se ale lidé příliš nemají

Marcela Vykydalová nejdříve přijela do Brna jen studovat, nakonec si ale v něm našla i zaměstnání a rozhodla se zůstat. Ke změně trvalého bydliště ji ale po šesti letech přesvědčila až nabízená sleva na roční jízdenku. „Uvažovala jsem nad tím dlouho, protože mám v plánu v Brně zůstat a sleva se mi vyplatí,“ vysvětlila Vykydalová.

K přepisu bydliště stačí, aby na úřad donesla nájemní smlouvu. Poté, co úřad všechny údaje ověří, zaplatí správní poplatek padesát korun. O patro níž si pak musí zajít požádat o občanský průkaz s novou adresou.

Změna bydliště rovná se levnější jízdenka

Díky změně bydliště bude moci ona i ostatní, kdo v městě trvale žijí, získat téměř třetinovou slevu na roční kupon na MHD. Podmínkou je právě zaplacený poplatek za odpad v Brně - a nákup přes e-shop, který dopravní podnik spustí na přelomu roku.

Zájemci o levnější jízdenku ale musí nejprve zaplatit její plnou cenu - 4 750 korun. „Prostřednictvím e-shopu zmáčknutím tlačítka Žádost o příspěvek vyplní žádost, kterou my posíláme na magistrát a tam se posuzuje,“ vysvětlil postup vedoucí tarifního odboru Dopravního podniku města Brna Vít Prýgl. Do devadesáti dnů by potom měly lidem od města přijít peníze na účet.

Levnější lístek zatím mnoho lidí nenalákal

Velký příliv nových Brňanů s přehlášeným bydlištěm se ale zatím nekoná. Počty přepsaných adres z jiných měst jsou za posledního čtvrt roku více méně pořád stejné. Vedení města ale doufá, že počty budou stoupat a chystá další lákadla. Třeba komunikaci s úřady přes internet.

„Rádi bychom, aby z pohodlí obývacího pokoje si mohli plno věcí na úřadě vyřídit a potom si případně přijít pro dokumenty,“ popsal myšlenku náměstek primátora Jaroslav Kacer (TOP 09). Do budoucna náměstek uvažuje i o možných slevách v městských organizacích - to je zatím ale jen vize.