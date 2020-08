Zakázat hazard v určité ulici nejde, řekl úřad. Děčín proto zatrhl herny všude

Děčín před třemi lety vymezil pro automaty 60 míst, všechny na adresách stávajících heren. Jenomže úředníci mají od té doby plný šanon dopisů od těch, kteří chtěli hernu novou, ale mimo vymezená místa.

„Reagovali jsme na to, co nám úřad vytknul. Pokud by nám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil vyhlášku, vzniklo by vakuum, ve kterém by hazard nebyl regulován ve městě vůbec,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Anděl s tím, že bylo cílem nové vyhlášky zabránit tomu, aby se po městě objevila nekontrolovaně řada heren. Zákaz provozu veškerého hazardu s výjimkou kasin schválilo dvacet zastupitelů, jeden nehlasoval.