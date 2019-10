Kvůli kontaminované vodě v Dejvicích byli obviněni dva muži

„Nebezpečí vzniklo nedodržením postupů před opětovným připojením opraveného vodovodního řadu do sítě. Škoda způsobená touto situací nebyla dosud vyčíslena. Událost jsme prošetřovali od konce loňského května, obvinění padla v těchto dnech,“ sdělil policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Poškodily kanalizaci stavební práce?

Pitná voda nebyla v Dejvicích a v Bubenči od 24. do 28. května. Kvůli vodě kontaminované bakteriemi a viry onemocnělo 4144 lidí, z toho 33 skončilo se střevními potížemi na nemocničním lůžku. Hygienici poté nařídili plošné očkování dětí do 15 let proti žloutence typu A. Podle radnice Prahy 6 se odstávka vody dotkla 18 tisíc obyvatel, původní odhady hovořily o 32 tisících.

Pražské vodovody a kanalizace měsíc po události uvedly, že kontaminaci nezpůsobily splašky ze slepého kanalizačního ramene, jak se nejprve spekulovalo, ale průsak z kanalizace. Sondy totiž odhalily nestandardní křížení vodovodního a kanalizačního řadu, které porušovalo normu, podle níž musí být kanalizační potrubí uložena pod vodovodním. Kanalizace pochází z roku 1925, vodovod byl pod ni uložen v roce 1960. O křížení prý nebyla žádná zmínka ani v projektové dokumentaci, ani v mapách.

Podle společnosti zřejmě vodovod i kanalizaci poškodily nedaleké stavební práce, mimo jiné stavby tunelového komplexu Blanka a developerského projektu Royal Triangle, a v poškozených místech se pak voda smísila. Stavaři to ale už dříve odmítli.