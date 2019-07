Hradecký primátor věnuje odměny z dozorčí rady studentům

Hradecký primátor každý měsíc ke svému běžnému platu dostává 31 600 korun za to, že město zastupuje v dozorčí radě firmy Elektrárny Opatovice. Ročně si tak může přivydělat téměř 400 tisíc korun. Zdeněk Fink si ale peníze nehodlá nechat, nepovažuje je za zaslouženě vydělané. Rozhodl se proto výdělek věnovat vysokoškolákům, kteří by jinak studovat nemohli.

Novodobý mecenáš začne vybraným studentům platit pobyt na kolejích či nájem v soukromí, stravování a dopravu do školy. Další by také mohli dostávat měsíčně hotovost tři tisíce korun.

přehrát video Reportáž Vlastimila Weinera

Fink už vyzval ředitele čtyř hradeckých gymnázií, aby mu každý z nich vytipoval alespoň jednoho studenta, který by stipendium potřeboval. Sám studenty vybírat nechce. „Ten profesor mi musí říct: 'Ano, to je ten člověk, který to potřebuje, to je kluk, který má na víc a je dobře, aby studoval,'“ tvrdí primátor.

Učitelé možnost přilepšení pro perspektivní studenty, kteří by si však další vzdělání nemohli dovolit, vítají. „Máme tady mnoho studentů třeba z rodin, které mají několik dětí, a chtějí všem svým dětem poskytnout vzdělání,“ popisuje ředitelka Biskupského gymnázia Iva Štěrbová. Jména studentů, které podpořil, ovšem primátor bude držet v anonymitě, obává se, aby mladým ostatní stipendium nezáviděli.