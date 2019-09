Železniční trať na letiště v Mošnově je hotová. Přeprava začne v dubnu

V sezoně se z Mošnova létá pouze do Prahy, Londýna a Paříže. Například v roce 2013 klesl počet cestujících oproti předchozímu roku o deset procent a o dvacet procent se snížilo i množství přepravovaného nákladu. Ve srovnání s letištěm v polských Katovicích odbaví mošnovské letiště jen desetinu cestujících. Lidé z regionu využívají vedle Katovic také nízkonákladové lety z Krakova.

Moravskoslezský kraj, který je majitelem letiště, už investoval do jeho rozvoje stovky milionů. Lidé, kteří by se rádi dostali z Ostravy do světa za přijatelné ceny, to zatím nepocítili. Zástupci kraje věří, že železniční napojení atraktivitu letiště zvýší a přispěje k jeho oživení. „Věříme, že napojení letiště Leoše Janáčka na hlavní koridorovou trať je správná cesta k tomu, aby se stalo součástí komplexní infrastruktury nadregionálního i mezinárodního významu,“ uvedl hejtman Miroslav Novák z ČSSD. Kraj také zdůrazňuje význam propojení s připravovanou průmyslovou zónou v Mošnově a s překladištěm, ve kterém by se mělo překládat zboží z letadel na kamiony a vlaky.

Promarněná šance, upozorňují kritici

Podle předsedy občanského sdružení Létejme z Ostravy Radima Gála je předem jasné, že vlaky nebudou zdaleka plně obsazené, protože mnoho cestujících nevozí ani autobusy, které dosud na letiště jezdí. Sdružení upozorňuje už několik let na špatnou situaci letiště. „Přes výrazné investice do rozvoje nedochází k nárůstu cestujících ani linek. Šance, kterou toto letiště mělo, byla beze zbytku promarněna,“ tvrdí členové sdružení. Podle Gála se nedá čekat, že by vlaková doprava mohla v dohledné době něco změnit k lepšímu.