Silný vítr a sněžení způsobily potíže v dopravě, výstraha platí i na pondělí

Varování před sněhovou pokrývkou s vysokým stupněm nebezpečí prodloužili meteorologové pro oblasti od 800 metrů nad mořem v Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Libereckém, Královéhradeckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Výstraha platí do pondělních 18:00.

Během dne neustane ani silný vítr, který by mohl mít v nárazech až 70 kilometrů v hodině. Výstraha před silným větrem platí pro většinu Česka do nedělní půlnoci a pak znovu od pondělních 09:00 do 21:00.

V pondělí už by se ale silný vítr měl vyhnout Olomouckému, Moravskoslezskému a Zlínskému kraji. Ve zbytku země může vítr poškodit stromy a lesní porosty, menší škody mohou být také na budovách. Lidé by podle meteorologů měli zajistit okna a dveře a upevnit volně položené předměty.

Meteorologové upřesňují - #vystraha

VYSOKÁ NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA (obr.1)

ZÁVĚJE (1)

SNĚHOVÉ JAZYKY (1)

NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA (1)

SILNÝ VÍTR (obr. 2)

Během neděle a pondělí by mělo napadnout celkem deset až třicet centimetrů sněhu, na horách ojediněle i padesát. „Očekává se sněhová kalamitní situace, velké komplikace v dopravě, energetice, průmyslu nebo zásobování," avizují meteorologové.

Během neděle a pondělí by mělo napadnout celkem deset až třicet centimetrů sněhu, na horách ojediněle i padesát. „Očekává se sněhová kalamitní situace, velké komplikace v dopravě, energetice, průmyslu nebo zásobování,“ avizují meteorologové.

Mokrý sníh může lámat stromy nebo způsobit problémy na drátech elektrického vedení. Lidé by neměli vyjíždět autem, pokud to není nutné. Na horách je potřeba dodržovat pokyny Horské služby.

Uzavřená silnice z Božího Daru na Klínovec

Kvůli silnému větru a sněžení uzavřeli silničáři komunikaci druhé třídy z Božího Daru na Klínovec, kudy jezdí lyžaři. Silnice na vrchol je podle policistů uzavřena také z druhé stany od Ústeckého kraje od bývalého hotelu Nástup.

„Fouká tam silný vítr a tvoří se sněhové závěje a jazyky, silnice od kruhového objezdu na Božím Daru je zcela uzavřena. Dohlížíme tam na situaci,“ popsala krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková. Doba uzávěry závisí na vývoji počasí v lokalitě.

„Požádali jsme Horskou službu o spolupráci při zjištění, zda se v uzavřené lokalitě nenachází návštěvníci této horské oblasti,“ doplnila Pešková. Podle ní by tam teď neměly být žádné osoby a na parkovišti Klínovce nejsou zaparkována žádná vozidla.

KARLOVARSKÝ KRAJ - Vzhledem ke zhoršeným povětrnostním podmínkám, kdy fouká silný vítr a tvoří se sněhové závěje, je zcela uzavřena komunikace z Božího Daru od kruhového objezdu na Klínovec. Doporučujeme řidičům do této lokality v současné době nejezdit.#policiekvk pic.twitter.com/PWn0GkEWRB — Policie ČR (@PolicieCZ) February 6, 2022

Z Jáchymova do Božího Daru vede silnice první třídy, která je průjezdná až ke kruhovému objezdu. Odtud už na Klínovec vede jen jedna zhruba 1,5 kilometru dlouhá příjezdová cesta pro automobilovou dopravu. Navazující silnice už nejsou krajské, ale patří městu Boží Dar.

„Netuším, jak dlouho bude uzávěra trvat, ale počítám, že to může být klidně do večera,“ řekl dispečer krajských silničářů Josef Bulka. Nevyloučil také uzavření úseku mezi Přebuzí a Rolavou na Sokolovsku, kde také nechávají stát své vozy běžkaři.

Kvůli očekávanému sněžení uzavřeli silničáři v 15:00 pro kamiony silnici 10 z Tanvaldu na Harrachov. Omezení pro auta nad 3,5 tuny podle nich potrvá minimálně do pondělní jedné hodiny odpolední.

Kvůli větru a sněžení museli zasahovat hasiči

Hasiči ve středních Čechách v neděli dopoledne na několika místech zasahovali kvůli silnému větru, od osmi ráno do jedné odpoledne odstraňovali jedenáct spadlých stromů.

Kvůli nahnutému stromu musel být také na půl hodiny zastaven provoz vlaků na trati mezi Podlešínem a Slaným na Kladensku. Informovala o tom Správa železnic.

„Nejvíc výjezdů bylo mezi jedenáctou a dvanáctou a dvanáctou, kdy bylo hlášeno pět padlých stromů. Za poslední hodinu přibyly tři případy, celkem jsme jich zatím měli jedenáct,“ uvedl hodinu po nedělním poledni mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora.

V Hořovicích se převrátil autobus

V Hořovicích na Berounsku v neděli odpoledne havaroval autobus, údajně se kvůli silnému větru převrátil na bok. Uvnitř cestovalo asi pět lidí a jeden muž utrpěl lehké zranění.

Řidič zřejmě kvůli silnému poryvu větru neudržel autobus na vozovce a vůz se poté převrátil na bok. Okolnosti nehody policisté dál prošetřují a podle mluvčí budou zjišťovat i to, jakou roli při nehodě sehrál lidský faktor.

„Před příjezdem naší hlídky byl na místě jen zraněný muž, ročník 1934, kterého ošetřovala záchranná služba, a řidič autobusu, který byl v šoku. Ostatní cestující odešli a byli bychom rádi, kdyby se nám přihlásili, protože jsou důležitými svědky,“ dodala mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.