Meteorologové varují před sněžením. Na jihu Moravy komplikuje dopravu

Výstraha meteorologů platí pro Pardubický a Jihočeský kraj a Kraj Vysočina, částečně zasahuje do Královéhradeckého, Středočeského, Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Podle předpovědi by mělo na horách za 12 hodin napadnout až 15 centimetrů nového sněhu.

#vystraha Platnost: od neděle 28.11. 06:00 do neděle 28.11.20:00

V neděli očekáváme od jihozápadu sněžení. Zejména

v jižních a východních Čechách, na Českomoravské vrchovině a severozápadě Moravy a Slezska napadne místy 5 až 10 cm, na horách kolem 15 cm sněhu za 12 hodin. pic.twitter.com/JWGLmUXEWl — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) November 27, 2021

V Brně vyjely sypače do ulic mezi 08:00 a 09:00, a to hned všech 21 vozů. „Upozorňujeme řidiče na nutnost opatrné jízdy, a to zejména ve výše položených oblastech Brna,“ uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec.

V lesních úsecích a mrazových kotlinách může vznikat náledí, informovala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje na svém webu. Varování se týká zejména Brna a Brněnska, Vyškovska, Blanenska, ale také silnice číslo 43 z Brna do Svitav nebo zalesněných částí Znojemska.

Z důvodu sněžení a nesjízdných komunikací lze očekávat komplikace v dopravě a zpoždění spojů, varoval na svém webu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje.