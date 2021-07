Popadané stromy zastavily vlaky v Libereckém kraji, zablokovaly i silnici u Železného Brodu

Podle informací ze Správy železnic (SŽ) zastavily i provoz vlaků na tratích ze Železného Brodu do Semil, z Lomnice nad Popelkou na Starou Paku a také ze Semil na Košťálov, tam už byl ale provoz obnoven.

Na výjezdu ze Železného Brodu směrem na Tanvald jsou popadané stromy na několika místech, do jednoho narazilo auto a převrátilo se na střechu. Obešlo se to bez zranění. „K popadaným stromů jsme vyjížděli také do Pěnčína, Spálova, Těpeř nebo Chuchelny,“ doplnila mluvčí hasičů. Poškozený je podle ní i sloup elektrického vedení.

Vlaky ve středních a jižních Čechách se po komplikacích s počasím znovu rozjely

Správa železnic naopak v poledne zprovoznila železniční koridor mezi Hlubokou nad Vltavou a Nemanicemi. Úsek byl mimo provoz kvůli stromům, které spadly při bouřce v noci na pátek na trakční vedení. Bylo potřeba obnovit asi 2400 metrů trakčního vedení.

Provizorně jsou podle mluvčí SŽ Nely Friebové opraveny i dva poničené stožáry vedení. „Definitivní oprava proběhne následně za co nejmenšího narušení provozu,“ uvedla Friebová.

Technici během neděle museli v jižních Čechách ještě odstranit poruchy trakčního vedení v úseku Malšice–Bechyně. Strom ho tam poničil v sobotu odpoledne. Místo elektrických tam jezdily motorové lokomotivy, po 18:00 se podařilo závadu opravit.

Úsek mezi Nemanicemi a Hlubokou,který byl od čtvrtečního večera kvůli bouřce vyřazený z provozu, se už podařilo opravit. Obnovou prošlo 2400 m trakčního vedení. Dva zlomené stožáry jsou v provizorním režimu, definitivní oprava proběhne následně za co nejmenšího narušení provozu. — Správa železnic (@Spravazeleznic) July 11, 2021

Vlaky se vrátily i na tratě ve Středočeském kraji. Obnovil se provoz mezi pražskou Zbraslaví a Vraným nad Vltavou, kterou SŽ uzavřela v pátek odpoledne kvůli sanaci skal a čištění od bahna a kamení po silných bouřkách.

Vlaky u Vraného přestaly jezdit v pátek před 16:00. Při silné bouřce v noci na pátek se tady sesunuly kameny do ochranných sítí nad kolejemi a na trať se navalily kameny a bahno. SŽ musela trať vyčistit a sítě opravit. Náhradní autobusy jezdily místo vlaků v celém úseku Praha – Vrané nad Vltavou – Dobříš/Čerčany, cestovat vlakem do Posázaví České dráhy doporučily přes Čerčany po trati směrem na Benešov. Provoz mezi Zbraslaví a Vraným nad Vltavou se obnovil v neděli před 19:00.