Teplý a slunečný víkend mohou narušit bouřky

Teploty nad dvacet stupňů Celsia přišly letos do Česka, jako by je někdo objednal přesně s nástupem meteorologického léta (1. června). Od úterý se otepluje, ale letních dní, kdy teplota dosáhla aspoň pětadvaceti stupňů na jedné nebo více stanicích, Česko do čtvrtka zažilo jen osm –⁠ tak málo jich na začátku června v posledních deseti letech nikdy nebylo.

Třeba v roce 2018 letních dní ve stejné době stanice registrovaly už 39. V tomto týdnu ovšem nejspíš ještě tři přibydou. Teploty by se měly v pátek vyšplhat na 24 až 28 stupňů, v sobotu budou maxima nejméně do 26 stupňů a tam, kde bude déle svítit slunce, i do 28 stupňů Celsia.