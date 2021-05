Po chladném jaru by mohlo přijít velmi teplé a sušší léto, ukazuje předpověď

Jednotlivé předpovědní modely zatím s významnějším, a hlavně déletrvajícím oteplením ve středu Evropy nepočítají. K obvyklým hodnotám května se dostaneme maximálně na jeden den a následné rychlé ochlazení nás vrací o měsíc zpět, až na konec dubna. V první půlce června se sice očekává postupný vzestup teplot, maximálně ale k průměrným hodnotám.

První předpověď na léto je tu

Evropské předpovědní centrum zveřejnilo takzvanou sezonní předpověď, kde je znázorněna odchylka teploty od dlouhodobého průměru pro tři letní měsíce. Na této předpovědi je velká část Evropy včetně Česka zbarvena do žlutooranžova. Období od června do srpna by tak mělo být podle této předpovědi až o stupeň teplejší, než je dlouhodobý průměr. Po chladnějším a deštivějším jaru by tak nakonec mohlo přijít podstatně teplejší a sušší léto.