V zámku Zelená Hora vzniknou expozice, připomenou perzekuci lidí za totality

Kraj už loni přislíbil, že zaplatí základní projekt. Následně by se žádalo o peníze z norských fondů. Přípravu expozic zajistí ÚSTR. „Kraj respektive jeho regionální rozvojová agentura se zavázaly, že jsou schopny všechny aktivity koordinovat a vytvořit z toho, co teď máme k dispozici, scénář postupných kroků, abychom mohli žádat o dotace,“ uvedl krajský radní pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči Libor Picka (STAN). O konkrétních částkách se podle něj v pondělí nehovořilo.

O využití areálu, jehož oprava by si podle loňských odhadů vyžádala do osmi let asi 700 milionů korun, jednají ministerstvo kultury, Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR), kraj, město Nepomuk, organizace Post Bellum, Matice Jana Nepomuckého a obec Klášter, které zámek a kostel patří.

Starosta obce Klášter Zdeněk Bartošek (Pro obnovu vesnice) uvedl, že zámek potřebuje nové rozvody vody, kanalizaci a topení. „Je zakonzervovaný, neteče tam. Jsou vyměněná okna a opravená střecha,“ uvedl. Obec má vytipovaného projektanta, který už pro areál navrhoval víc věcí. Využít by se měla obě křídla zámku a asi také obě patra, řekl Bartošek. Obec plánuje jednu místnost s mobiliářem, který je na okolních zámcích, další části by byly novodobé.

„Je potřeba zajistit dokumentaci, abychom mohli žádat o dotace. Jde o to, jak se složí peníze na projekt za jednotky milionů. Kraj se na tom bude podílet,“ řekl náměstek hejtmana Josef Bernard (STAN). Termíny nedokázal odhadnout. Pokud budou expozice pestré, očekává silnou návštěvnost.

Odborná spolupráce

Nepomuk na projektu obnovy zámku s obcí Klášter spolupracuje sedm let, řekl starosta Nepomuku Jiří Švec (za ANO). „Mohli bychom se podílet na projektu plus s nějakou finanční výpomocí, ale to je na budoucí zastupitele,“ dodal. Podle plzeňského šéfa organizace Post Bellum Jiřího Kunce je u všech účastníků jednání značná a velmi věcně deklarovaná vůle v projektu pokračovat a pohnout s ním. Post Bellum by se na expozicích podílela příběhy konkrétních lidí, které zaznamenává.

Historici z ÚSTR nadále počítají s odbornou spoluprací na expozicích pro Zelenou Horu. „Celá agenda týkající se podílu ústavu na tomto projektu bude předána novému řediteli Ladislavu Kudrnovi, který do funkce nastoupí příští týden,“ řekla za ÚSTR Darja Čablová.

Obec Klášter získala armádou zdevastovaný objekt v roce 1991, snahy francouzského investora padly. Od roku 2020 je areál pronajatý přes léto do konce září. Soukromý podnikatel tam láká na instalace k filmu Černí baroni.