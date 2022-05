Stavba protipovodňové hráze za půl miliardy na Chrudimsku stojí

Poldr u Kutřína stavěli jen jeden rok, teď je tam prázdno. Starostové okolních obcí se o ukončení prací dozvěděli jen náhodou. Na místě se zhruba ještě před měsícem nacházela technika, zázemí staveniště, stavební buňky a materiál a nyní tady mimo jednoho zbylého bagru není nic, řekl starosta Předhradí Zdeněk Mikšovský (KDU-ČSL).

Co bude dál, neví. Stejně jako obyvatelé obcí po toku Novohradky. Stavba poldru měla ochránit před povodněmi stovky lidí. Novohradka se v tomto kraji rozlévá v podstatě každoročně.

Stavební firma už také kvůli změnám v projektové dokumentaci a nedostatečné projektové přípravě odstoupila od smlouvy. Povodí Labe s tím nesouhlasí. „Vzhledem k tomu, že ten zhotovitel s námi už od loňského roku se snažil jednat o zvýšení ceny, domníváme se, že skutečný důvod je ten, že jim to finančně nevycházelo,“ uvedla mluvčí státního podniku Povodí Labe Hana Bendová.

Povodí Labe je připravené uplatnit sankce

Podnik považuje odstoupení od smlouvy za neplatné a vyzval stavební firmu, aby se na stavbu vrátila. Ta zatím vyčkává. „Aktuálně probíhají jednání se zákazníkem, před ukončením těchto jednání se k této věci nebudeme vyjadřovat,“ oznámila mluvčí OHLA ŽS Iva Šašinková.

I přes prudké zvýšení cen stavebních materiálů ale není možné za stavbu poldru zaplatit víc. „Je to veřejná zakázka a zároveň je to dotační akce, takže nám to pravidla neumožňují,“ vysvětlila Bendová. Pokud nebude stavební firma v budování poldru u Kutřína pokračovat, je Povodí Labe připraveno od smlouvy odstoupit pro její hrubé porušení – a uplatnit všechny sankce které z toho vyplývají. Pak vypíše soutěž na dokončení stavby.