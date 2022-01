Trolejbusy brázdí Pardubice 70 let. Město plánuje síť rozšířit

První trolejbusová doprava v tuzemsku vznikala v první dekádě 20. století. Masověji se rozšířila v polovině minulého století. Pardubice se přidaly v roce 1952, tedy o něco později, a to hlavně kvůli silnicím, které byly v žalostném stavu. Provozovat na nich veřejnou dopravu bylo obtížné, řekl vedoucí střediska vrchního vedení a měníren Ladislav Podivín, který se také zabývá historií místního dopravního podniku.

„Pak tady byla veliká nechuť investovat peníze. Pardubice nepatřily k prioritám. První trať vedla do Semtína, kde byla chemická továrna, Bohdanečtí si pak vydupali, že se trať prodlouží až k nim, lidé brigádně stavěli stožáry,“ dodal Podivín.

Dopravní podnik v roce 1950 vznikl, aby zavedl trolejbusovou dopravu, mezitím jezdily po Pardubicích alespoň dva městské autobusy. Později, například v polovině 60. let, přišel z radnice příkaz, aby se trolejbusy zrušily, to se pak ještě třeba opakovalo v roce 1996, pak radní názor změnili. „V 60. letech byl naftový boom, všude po světě se začaly trolejbusové provozy kosit. My jsme to tehdy ustáli. Lidé z dopravního podniku trolejbusy nechtěli dát,“ poznamenal Podivín.

V Pardubicích jich nyní jezdí kolem sedmdesáti. Nejnovější model, který vozí cestující, je Škoda 32Tr SOR s novou karoserií. Zaměstnanci mu říkají Beruška, protože má černo červené provedení, oblé tvary a zrcátka připomínají tykadla. Podnik má také několik veteránů. Nejstarším trolejbusem je Škoda 8Tr, který vyjíždí jen výjimečně na historické lince. Vyráběl se v druhé půlce 50. let.

Trolejbusy v budoucnu převáží nad autobusy

„V současné době je poměr autobusů a trolejbusů vyrovnaný. Ale stavíme trolejové tratě, soutěžíme dalších deset trolejbusů, do roka je budeme mít. Trolejbusy s baterií umí vyjet za hranice města. Jejich počet se tam bude zvyšovat na úkor autobusů,“ řekl Pelikán.

Takzvané parciální trolejbusy jezdí třeba na lince 12, do Černé za Bory či Mnětic už nevedou troleje, vozidlo mimo ně najede kolem deseti kilometrů a napájí se pomocí baterie. Jakmile se vrátí na trať, cestou k vlakovému nádraží se baterie znovu nabije, řekl Pelikán. „Veřejná doprava je tlačená k bezemisnímu provozu. Trolejbusy se k tomu nabízí,“ dodal.

Trolejová síť se v krajském městě nadále bude rozšiřovat. Letos podnik dokončí práce na trolejové trati přes nadjezd u podniku Paramo. Protože bude v dohledné době kvůli modernizaci železničního koridoru zavřený podjezd v ulici 17. listopadu, půjde tak o jedinou trolejbusovou trasu z Dukly do města. Příští rok by pak měly trolejbusy jezdit i Studentskou ulicí až k okružní křižovatce na Cihelně a u stadionu se bude stavět měnírna. Ze zhruba 33 kilometrů se tak prodlouží trolejové trati na 35 kilometrů.

Troleje do Chrudimi zůstanou utopií

Další návrhy jsou zatím jen v úvahách. Asi před dvěma lety Lázně Bohdaneč navrhovaly, aby se trať prodloužila až k rybníkům, kde je zajímavá turistická oblast. Jednou z možností, kde by mohly jezdit trolejbusy, je ulice S. K. Neumanna v Pardubicích, kde už vzniká velká čtvrť a kam se přestěhuje hodně lidí. Je také ještě možné prodloužit troleje od Památníku Zámeček ke zdravotnické škole, uvedl Pelikán.

„A pak existuje jedna historická vize, a to postavit troleje až do Chrudimi. Je to návrh někdy z 50. let. Na projektu by se ale musely podílet obce i kraj. Po celé trase by asi nemohla být trakce, protože je blízko letiště a přistávají tam letadla. Dneska už to je asi jen utopie,“ řekl Pelikán.

Nové generace trolejbusů i autobusů i jejich předchůdce si lidé prohlédnou při dni otevřených dveří. Dopravní podnik chce uspořádat oslavy výročí trolejbusové dopravy 14. května. Naposledy se mohli návštěvníci podívat na vozový park před pěti lety. Připravované slavnosti k 70 letům založení podniku předloni covidová opatření znemožnila. „Plánujeme si zapůjčit historická vozidla z Prahy nebo Brna. Doufám, že se nám sem podaří dostat unikátní kousky, věřím, že se bude na co dívat,“ dodal ředitel.