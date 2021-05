Polička chce proměnit les okolo sjezdovky. V Liboháji mají vzniknout singletraily nebo tůně

„Jsou tam nějaké nosné body, které architektka vyzdvihla, že si přeje, aby Liboháj otevřely a nasály do něj život. Potom je spousta dílčích bodů, které budou vznikat podle zájmu skupin a spolků,“ uvedl Kastner.

Občanská iniciativa navrhla do Liboháje například cyklotrailové tratě, obnovu amfiteátru, altánek, vyhlídku nebo vytvoření tůní a mokřadů. Mezi návrhy jsou i dětská hřiště v přírodním stylu, smyslový bosý chodníček, galerie pod širým nebem, výběhové schody či jógový palouček a šachový stolek. „Studie je ideový dokument, na který budu navazovat dílčí projekty. V první řadě bude zřejmě nutné doplnit cestní síť,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Jiří Coufal.

Liboháj má statut hospodářského lesa. Pro přeměnu na příměstský park bude nutné změnit formální funkci některých ploch. „Když se letos nenajdou nějaké peníze, naběhne tam Fénix s krumpáči a postavíme alespoň bosou stezku. Někdo se možná chytne a udělá něco dalšího,“ uvedl Kastner.

Město proměnu podporuje, postupovat se však má po částech

Vedení Poličky je plánu iniciativy příznivě nakloněno. „Je to pojato velkoryse, nicméně je nezbytné, aby se vše uskutečnilo v etapách. Jsou navrženy tři, rozložené do několika let. Shoda je na tom poměrně široká, uvidíme, jestli nám rozpočet na příští rok dovolí začít první část,“ řekl starosta Poličky Jaroslav Martinů (ODS).

Liboháj v posledních letech utrpěl rozšířením kůrovce, mnoho napadených stromů se muselo pokácet, vytěžilo se asi pět tisíc metrů krychlových dřeva. Podle Martinů to ale dává příležitost plánovat novou výsadbu tak, aby nekolidovala s budoucí proměnou lesoparku.

V lokalitě v zimě funguje sjezdovka s vlekem ze Šibeničního vrchu. Na vrcholu bývalo ve středověku i později popraviště.