Obyvatelé Opatovic nad Labem a Čeperky se domáhají referenda. Vadí jim stavba průmyslové haly

Někteří obyvatelé Opatovic nad Labem a sousední Čeperky na Pardubicku nesouhlasí s výstavbou nové průmyslové haly v jejich blízkosti. Žádali proto po zastupitelstvu Opatovic, na jejichž katastrálním území má hala stát, vypsání referenda. To jim zatím nevyhovělo. Lidé tedy plánují shánět podpisy mezi občany.

„Vyzvali jsme je, aby udělali místní referendum, ale myslím, že ho neuspořádají. Teď se chystáme shánět podpisy třiceti procent voličů z Opatovic, aby to referendum vzešlo od lidí,“ řekla starostka Čeperky Kristina Vosáhlová. Začít shánět potřebný počet podpisů chtějí za necelý měsíc. „Podpisy začneme sbírat 10. května,“ potvrzuje.

Odpůrci se obávají zhoršení dopravní situace a zvýšení hluku a zápachu

K novému areálu by podle projektu měla vést nová cesta napojená na hlavní tah mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Obyvatelé Opatovic nad Labem a Čeperky se ale obávají, že budou obcí stejně projíždět nákladní auta a parkovat podél cest. „V tom areálu není jedno jediné parkovací místo pro kamiony. Pokud tam ten kamion přijede dřív, tak se bude muset někde odstavit. Buď bude stát na té příjezdové silnici, nebo projede dál a bude stát různě po vesnici,“ vysvětluje Vosáhlová.

Starosta Opatovic Pavel Kohout vyjádření neposkytl. Česká televize má nicméně k dispozici jeho vyjádření v dopisu zastupitelstvu Čeperky ze 7. října minulého roku. Podle Kohouta by měla stačit projektovaná manipulační plocha. „Na ploše se nachází 26 docků a 2 drive-iny, které plně postačují na odstavení nákladní dopravy,“ napsal.

S tím souhlasí i projektový manažer developerské firmy Czech Industrial Development Tomáš Novák. „Je tam přímé napojení na dálnici přes největší mimoúrovňovou křižovatku v republice, tak nevidím důvod, proč by se ta doprava přelévala do obcí ležících až za tím areálem, odkud by se kamion těžko vymotával,“ míní Novák.

Podle něj naopak nová silnice odvede nákladní dopravu i z dalších nedalekých průmyslových hal. V tomto smyslu se vyjádřil i starosta Opatovic pro Český rozhlas Pardubice v únoru minulého roku. „Naopak podniky, které tam už dneska sídlí, budou moct použít tuhle novou komunikaci a dopravní situace by se tam měla spíš zlepšit,“ myslí si starosta.

Není jasné, co v hale bude

Do areálu by mělo každý den přijet a odjet 39 nákladních aut, starostka Čeperky se ale obává, že číslo neodpovídá. „Pokud by to bylo překladiště, tak ráno najedou rozvážecí služby a s tím ani EIA nepočítá, takže mluvíme o dalších autech,“ míní Vosáhlová. S tím je podle ní spojený i hluk a zápach projíždějících kamionů. „My to máme 360 metrů od obytných domů. Takže v noci utichne dálnice, my jsme rádi, že tady je klid a v té hale je připravený noční provoz,“ dodává starostka.

Zatím není jasné, co přesně v hale bude. „Ani ten developer nám to nechce říct,“ stěžuje si Vosáhlová. Developer chce novou halu pronajímat, co přesně se tam bude skladovat nebo vyrábět, zatím sám neví. „Ty povolovací procesy trvají tak dlouho, že my nemůžeme počítat s konkrétním využitím haly,“ vysvětluje Tomáš Novák z Czech Industrial Development a přirovnává situaci ke stavbě bytového domu.

„Teď nevíme, jestli tam bude bydlet Petr nebo Pavel, jaké bude chtít dlaždičky a jestli bude mít jedno nebo dvě auta. Až podle toho my mu pak třeba zmenšíme dům, ale uděláme větší garáž.“ Podle něj tak ještě dojde ke zmírnění jednotlivých parametrů. „Teď je v projektu maximum všeho – maximum velikosti, můstků, pohybu kamionů, zaměstnanců – ale že bychom dosáhli na všechny parametry, je prakticky nemožné,“ dodává Novák.

Petici proti výstavbě podepsalo téměř tisíc lidí

Někteří obyvatelé Opatovic nad Labem a Čeperky tak založili proti projektu petici. „Doteď ji podepsalo asi 950 lidí,“ říká Vosáhlová. Starostka Čeperky podle svých slov usilovala loni v létě o společnou schůzi zastupitelstev obou obcí. „Nic takového neproběhlo, k projektu se vyjádřili bez připomínek a starosta mi zavolal, že se mnou nemá o čem diskutovat a nemá potřebu nějakou schůzi dělat,“ uvádí Vosáhlová. Starosta Opatovic se k tomu odmítl vyjádřit.

Průmyslovou halu by měli nájemci využívat pro skladování a lehkou průmyslovou výrobu, ve které by se mělo pracovat na třísměnný provoz. Práci by zde mohlo najít až 500 lidí, z toho 50 v administrativě.

Vyvolat místní referendum může buď samo zastupitelstvo, nebo o jeho vyhlášení mohou požádat občané. V obci do třech tisíc obyvatel musejí mezi sebou získat podpisy alespoň 30 procent oprávněných voličů. V případě Opatovic nad Labem jde přibližně o 600 z dvou tisíc oprávněných voličů.