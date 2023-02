Podporu mi vyjádřila většina zastupitelského klubu ANO. Část těch zbylých má obavy, říká Macura

Klub ANO v Ostravě má 21 členů. Podle Macury mu na čtvrtečním jednání vyjádřila podporu většina z nich. Přesný počet ale zveřejňovat nechtěl. Významná část těch, kteří podporu nevyjádřili, má podle Macury „obavy z toho, co by se dělo, kdyby podporu vyjádřili“.

Ostravský primátor tvrdí, že na členy zastupitelského klubu je z vedení ANO vytvářen nátlak. „Jakkoliv je toto místopředsedy klubu zpochybňováno, tak se to děje a naši lidé mají obavy,“ řekl.

Centrální nátlak?

Tyto obavy podle něj pramení z široké škály možných opatření. „A končí vyřazením konkrétních lidí z kandidátky v případě nějakých příštích voleb, a samozřejmě takovým tím kolektivním trestem je hrozba zrušení celé místní či oblastní organizace, což je mimochodem i případ, kterým se dnes argumentuje v Ostravě,“ tvrdí Macura.

Už ve čtvrtek uvedl, že centrální vedení vyslalo do Ostravy manažera ANO Jana Richtera, který údajně tlačí na konec Macury v čele města a hrozí zrušením ostravské organizace. Taková tvrzení popřel první místopředseda ANO Karel Havlíček i Richter. „Odmítám to, aby na jednu stranu místopředsedové hnutí Havlíček a (Alena) Schillerová do médií tvrdili, že žádným způsobem nezasahují do fungování organizací ve městech a regionech a ve skutečnosti tady vysílali emisary, aby ten nátlak vytvářeli. Je to lež a já si myslím, že je třeba se v tomto případě ozvat,“ zdůraznil Macura.

Podle Macury jsou konkrétní lidé oslovováni ze strany špiček ANO. „Jsou jim nabízeny pozice jako pozitivní motivace – to je ten cukr. A jako bič jim je vyhrožováno, že pokud neodstraní Macuru, tak mohou následovat i krajní řešení,“ uvedl ostravský primátor.