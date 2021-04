Dělníci přestavují ostravská jatka na galerii. Vymění tisíce cihel

Architektům z polského studia KWK dohled nad stavbou zkomplikovala pandemie. Do Ostravy už ale jezdí pravidelně. „Po jedné z mých posledních návštěv jsme vyřešili tolik záležitostí, které nám normálně trvaly týden, kdy jsme se takto domlouvali po Skypu,“ svěřil se architekt Robert Konieczny.

„Kromě toho, že to bude fantastická výstavní galerie současného umění, naše architektura dává možnost, aby se umění dostalo přímo do města, pomocí otevřených stěn,“ dodal Konieczny.

Hotovo by mělo být do konce roku. „Termín je 26. prosince, ono se to ale pravděpodobně někam pohne,“ uvedla Bajgarová. Galerie současného umění by se do své nové budovy měla stěhovat příští rok na jaře. Cena za rekonstrukci by neměla přesáhnout dvě stě milionů.