Déčko slaví deset let zábavy i vzdělávání. Chystá premiéry o umění či záchranářích a nové Žížaláky

Co všechno umí počasí a múzohled

Na podzim si Déčko pro své diváky připravilo celou řadu původních pořadů. Hned první zářijové pondělí bude třináctidílný animovaný cyklus vyprávět, Co všechno umí počasí. „V prvních dílech vysvětlíme, co počasí je, jak ovlivňuje život na Zemi a proč se mění roční období. V těch dalších se budeme meteorologickým jevům věnovat podrobně, probereme například mraky, mlhu nebo duhu. A zaměříme se i na to, jak se počasí vlastně měří,“ říká režisérka, scenáristka a animátorka pořadu Maria Procházková.

A následně v říjnu přenese děti za deseti různými druhy umění kouzelný múzohled v seriálu Múzárium aneb Všechny múzy světa: „Scénáře jsem psala pro Báru Vaculíkovou a Coco Rafajovou, dceru a vnučku Petry Černocké. Kromě nich se v seriálu objeví také Vanda Hybnerová v epizodě o pantomimě nebo třeba Ondra Studénka v dílu o folklóru. Dětem přiblížíme i činohru, poezii a písňové texty, malířství, voiceband a rap, loutkářství, film nebo balet s primabalerínou Terezou Podařilovou,“ představuje cyklus jeho scenáristka Zora Jandová.

V patnácti dílech série o záchranářských profesích Zachraň se, kdo můžeš bude trojice průvodců čelit nečekaným krizovým situacím vyžadujícím zásah některé ze složek Integrovaného záchranného systému. Děti tak populárně naučnou formou zjistí, co dělat, když jde o život.