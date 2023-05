„Líbil by se mi zpravodajský post v Londýně. Agentura na něj ale musí vydělat,“ říká nový ředitel ČTK Kábele

Česká tisková kancelář má více než stoletou tradici. Jejím hlavním produktem je zpravodajský servis, který za poplatek poskytuje většině českých médií. Mimo to nabízí firmám tiskové služby nebo pořádá vzdělávací kurzy. V čele této veřejnoprávní instituce stane nový ředitel po 12 letech.

Volba proběhla už v březnu, Kábele ale zatím radost z vítězství nepociťuje. „Řeším hlavně konsekvence, co všechno se musí zařídit a obstarat,“ vysvětluje. „Rád používám fotbalové příměry. Tým, kterému budu dělat kapitána, je dobrý, takže doufám, že radost ještě za pár dní přijde,“ dodává s úsměvem.

Klíčové budou pro agenturu podle Kábeleho finance. Ty ČTK bude získávat i díky vznikajícímu tiskovému centru přímo v prostorách agentury. „Klienti za námi v minulosti chodili a říkali nám, že by rádi uspořádali tiskovou konferenci, ale nemají kde,“ popisuje Kábele s tím, že těmto klientů pak sami pomáhali s hledáním vhodného místa. „S prominutím jsme nosili jinam kšeft, který mohl zůstat ČTK.“

To se ale se vznikem presscentra změní. „Prostorů pro různé eventy je sice spousta, ale my chceme vyhrávat komplexností. Můžeme vysílat přímý přenos, nabídnout záznam nebo sestřih události na sociální sítě,“ vypočítává Kábele některé ze služeb, které by vedle samotných prostor ČTK klientům poskytovala. Další peníze do rozpočtu agentury by pak podle Kábeleho mohli přinést noví nájemníci. „Z budovy ČTK už teď vysílá Praha TV a teď jednáme o nastěhování s jednou firmou.“

Kvalitní novinařina v ohrožení

V ČTK Jaroslav Kábele od roku 2017 zastává funkci ředitele pro strategii a rozvoj. Posledních 5,5 roku vedl takzvané centrum speciálních služeb, které mimo jiné pomáhá klientům dopravit tiskovou zprávu, video nebo konkrétní sdělení do mediálního světa.

„Já bych rád a měl jsem takový sen, že centrum speciálních služeb vydělá na to, abychom mohli otevřít další zahraniční pobočku, třeba v Londýně,“ říká Kábele. Londýn by se tím zařadil ke třem zpravodajským zahraničním postům, které ČTK drží. „V současné době je to trojice BBB: Bratislava, Berlín, Brusel.“ Roční provoz zahraniční pobočky podle nově zvoleného ředitele vyjde asi na pět milionů korun. „To se setsakra rozmýšlíte, jestli na to máte,“ uvádí Kábele. Zůstává tak zatím jenom u myšlenky.

Nedostatek financí podle Kábeleho ale nebrzdí jen expanzi do zahraničí nebo rozvoj regionálního zpravodajství v ČTK. „Vždycky se říkalo, že není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř, ale myslím si, že skutečně kvalitní žurnalistika je pod tlakem a musí bojovat o to, aby přesvědčila, že má právo na existenci,“ varuje.