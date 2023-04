Fyzické násilí je nepřípustné, na nenávistné komentáře si zvyknete, říká bývalý šéf Aktuálně.cz Nevyhoštěný

Poslední roky bylo jméno Jana Nevyhoštěného spojováno s webem Aktuálně.cz, který spadá do vydavatelství Economia. Nejprve působil jako zástupce šéfredaktora a pak několik měsíců jako šéfredaktor. Ke konci letošního března ale na pozici skončil. „Jeden z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodl po pěti letech odejít, jsou úspory, které zasáhly Aktuálně velice silně,“ vysvětluje Nevyhoštěný. První vlna škrtů přišla na podzim, kdy se podle Nevyhoštěného situaci ještě podařilo vyřešit tak, aby to nebylo poznat na obsahu. „Nicméně uplynuly tři měsíce a úspory přišly znovu, zejména kvůli trhu s programatickou reklamou (on-line reklama řízená algoritmy, pozn. red.). Vedení se to rozhodlo řešit úsporou personálních nákladů,“ říká. „V ten moment jsem věděl, že už nepůjde úspory dělat tak, aby se propouštělo pouze jednotlivě, aby se nemusel omezovat obsah, a proto jsem odmítl být s novou ‚light‘ verzí spojován.“ Příznivcem zpravodajského webu i tak zůstává dál. „Na Aktuálně dělá stále hodně lidí, kteří to berou srdcem. Příkladem je Radek Bartoníček, který je asi největší srdcař, jakého jsem za svou novinářskou kariéru poznal. A takových lidí je tam víc,“ říká Nevyhoštěný. „Myslím si, že to může fungovat i v určité omezené formě, když se podaří najít nějaké další synergie,“ vyhlíží s optimismem budoucnost zpravodajského webu.

Milovník map a dat Během času stráveného v Aktuálně se kromě povinností spojených se šéfredaktorstvím věnoval Nevyhoštěný mimo jiné také infografikám. Už odmalička miluje mapy, protože umožňují vizualizovat příběhy. Rád má také data. „Datová žurnalistika má před sebou obrovskou budoucnost,“ myslí si. Data, mapy, obrázky, texty a z nich vzniklé vizuální a často také interaktivní projekty jsou podle Nevyhoštěného něčím, co ve světě on-line žurnalistiky přežije i dlouhodobě. „Zpráva nebo článek mají hodinu dvě slávy, a pak zmizí v propadlišti dějin,“ porovnává novinář. Nevyhoštěný se v podcastu vrací také k fyzickému napadení už zmíněného „srdcaře“ domácí rubriky Aktuálně.cz Bartoníčka, ke kterému došlo na demonstraci. Útočníka nakonec soud potrestal podmínkou. „Podle mě je v těchto případech nutné zakročit razantně, protože jakékoliv použití násilí vůči redaktorovi je naprosto nepřípustné.“ Kromě fyzických útoků, které v Česku nejsou až tak běžné, se novináři velmi často potýkají s útoky verbálními. „Čtenáři redaktorům píší ve snaze je nějakým způsobem urazit, znejistět nebo prostě odradit od práce,“ popisuje Nevyhoštěný. „Většinou si na to člověk po pár letech zvykne, ale musíme myslet na to, že máme velké množství začínajících novinářů a jim se musí připomínat, aby si to nebrali k srdci,“ upozorňuje.

Rychlost byla na prvním místě Za svou kariéru pracoval Nevyhoštěný v několika internetových médiích. Každé z nich ale fungovalo na jiném principu. „Když jsem začínal, tak se razila takzvaná politika Quick and Dirty. Ta spočívala v tom, že zpráva se na web musela dostat co nejrychleji a postupně se učesala a doplnila,“ vzpomíná na své novinářské začátky před 16 lety. První redakce, které byl součástí, byl web Lidových novin, poté následoval přesun na portál iDnes.cz. „V Lidových novinách byla vyloženě malá redakce, takový rodinný kolektiv. iDnes oproti tomu byl obrovský parník, který byl v té době lídrem,“ vzpomíná Nevyhoštěný. Zkušenosti má také s prací na webu ČT24. „Tam ta práce probíhala zase trošku jinak, protože obsah je z velké části obraz televizního vysílání. Což znamená, že je potlačena nikoliv vyloženě tvůrčí činnost, ale spíš psaní autorských textů ve prospěch vysílání.“ Ve volnu čelil střelbě Mezi Nevyhoštěného koníčky patří i cestování. „Vždycky jsme s kamarády provozovali něco, čemu říkám politologická turistika,“ upřesňuje s tím, že on i jeho přátelé jsou vystudovaní politologové. Procestovali tak například Blízký východ. „Cestujeme po mešitách, po místních politických stranách a snažíme se pochopit společnost,“ popisuje svou dovolenou. Kromě poznání si ale ze svých cest přivezl i zkušenosti z přestřelky. „Před 12 lety v Jemenu, který byl v té době velmi nestabilní, jsme se dostali do nepříjemné situace,“ uvádí svůj příběh. Tou situací byl únos místním kmenem. „Naštěstí se to za několik hodin vyřešilo. Náhodou byla poblíž policejní hlídka. Když auto, kde jsme byli my a naši únosci, nezastavovalo, tak začala policie pálit na pneumatiky. Únosci palbu opětovali. S prostřelenými pneumatikami ale nemohli jet dál, a tak utekli. Vyvázli jsme bez zranění.“ Mezi cestovatelské klenoty Blízkého východu patří podle Nevyhoštěného Írán. Ačkoliv nebyl nikdy vyloženě zahraničním zpravodajem, o svých zkušenostech z této země napsal reportáž do Lidových novin. „Někdy v roce 2008 se nám podařilo dostat do tamní židovské komunity. To považuju trochu za husarský kousek, protože Írán je známý svou nenávistí k Izraeli a židovská komunita je tam hlídaná velice silně.“