Novináře můžou částečně nahradit roboti, myslí si šéfredaktor Respektu Erik Tabery

V Respektu chtěl Erik Tabery psát už jako středoškolák – a právě díky studiu do časopisu poprvé nakoukl. „V roce 1997 jsem šel dělat seminární práci o Respektu a tehdejší šéfredaktor Vladimír Mlynář mi řekl, ať se přijdu podívat na poradu. Přišel jsem a už jsem odtamtud neodešel,“ usmívá se Tabery, který se o dva roky později stal kmenovým redaktorem.

Na začátku prý dělal hodně chyb, učit se musel například to, jak se ptát nebo jak poznat, co je důležité. „Odboural jsem blok a naučil jsem se vnímat svět novinářskýma očima,“ vypráví s tím, že až po čtyřech měsících mu vyšel první článek. Později ale začal dělat rozhovory s politiky. „Musel jsem se naučit, že nemám naskakovat na první věc, co politici řeknou, protože hrají hru. A to vůči nim nemyslím zle, je to jejich role.“

Politici se s Respektem podle Taberyho většinou bavili ochotně, výjimkou byla zejména doba takzvané opoziční smlouvy v letech 1998 až 2002. Tehdejší vláda Miloše Zemana dokonce hrozila týdeníku milionovými žalobami. „Bál jsem se, ale mělo to i pozitivní rozměr. Kontaktovali nás novináři a mezinárodní organizace a vyjadřovali nám podporu. Něco to zlomilo,“ říká Tabery s tím, že žaloba, kterou vláda nakonec nepodala, byla vzkazem všem médiím.

Roboti a média

Opoziční smlouva, o které Tabery napsal oceňovanou knihu Vládneme, nerušit, měla podle něj i pozitivní vliv. „Veřejnost najednou viděla, proč potřebujeme mít Senát nebo Ústavní soud,“ vysvětluje a dodává, že důležitá byla i investigativní odhalení novinářů. „S MF DNES jsme se tehdy přetahovali, kdo jich bude mít víc. Pak přišel vrchol a od té doby média slábnou. Pochopitelně mají pořád vliv a politici reagují na jejich odhalení, ale globálně jejich vliv slábne,“ myslí si.

Za důvod označuje to, že se novináři méně věnují složitým tématům. „Novinařina se posouvá k zachycování slov, protože to je ta nejjednodušší zpráva. Když někdo o někom řekne něco negativního, tak se tomu hned věnuje pozornost. Zatímco zjistit, proč něco nefunguje, je těžké, zdlouhavé a má to nejistý výsledek. A mnohdy to veřejnost ani nechce číst,“ vysvětluje s tím, že proto oslabuje investigativní žurnalistika.

Novinařina se podle něj v posledních letech rychle mění – velký vliv na ni mají globální témata, sociální sítě i nové technologie. Některé by podle Taberyho mohly novináře v budoucnosti částečně nahradit. „Jsem přesvědčen o tom, že v základní práci nás můžou nahradit roboti,“ poukazuje například na automaticky generované texty. U složitějších témat ale budou dál potřeba lidé.

Velkým předělem nejen pro média byla podle Taberyho covidová pandemie. Novináři museli i navzdory omezením chodit do terénu, informovali navíc o tématech, která rozdělovala společnost. „Jeden tok informací z mailu byly zprávy od doktorů, sester a příbuzných obětí, kteří prosili, abychom vysvětlovali, jak je to vážné. Druhý tok psal, že pandemie neexistuje a všechno je vymyšlené. Nebo že existuje, ale není to vážné,“ nastínil.

Někteří novináři náš editorský systém nepřijali

Tabery píše zejména politické komentáře, za které v roce 2003 obdržel cenu Novinářská křepelka pro žurnalisty do 33 let. V roce 2009 získal Cenu Ferdinanda Peroutky a stal se také šéfredaktorem Respektu. Sám přiznává, že do podoby časopisu výrazně zasahuje. „Musím si uvědomovat, že vidím celek,“ popisuje s tím, že občas dá na úvodní stránku méně populární, ale důležité téma, jindy zase něco lehčího.

Podobně zasahuje do důležitých textů, některé i upravuje. Právě editorský systém v Respektu je podle něj velmi pečlivý, některé články tak musí autoři i několikrát přepracovávat. „Pamatuju si řadu lidí, kteří přišli z jiných médií a ten systém nepřijali. Je to trochu útok na ješitnost, ale je potřeba vnímat editora jako partnera,“ říká a popisuje, že to platí zejména u mladých novinářů. Sám psal první text pro Respekt asi tři měsíce. „Každý návrat textu přinesl další poučení.“

V Česku podle Taberyho chybí film o žurnalistice, který by ukázal práci novinářů. „Myslím si, že se teď ukázalo, proč média potřebujeme. Nikdy jsem nebyl přesvědčenější, že naše profese je důležitá,“ uvedl.

