Politiky uznávám, neměli by ale strašit, říká novinář Bartoníček

Svůj první článek napsal Bartoníček do Slováckých novin, a to o otevření soukromé pekárny ve vedlejší vesnici. Kvůli práci v novinách nešel studovat na vysokou školu. Bál se totiž toho, že mu v hektických letech po revoluci něco uteče. „O několik let později jsem zjistil, že by mi skoro nic neuteklo,“ říká zpětně. V roce 1992 nastoupil do brněnského deníku Rovnost, kde mu nabídli smlouvu už po třech dnech. „Asi jsem je přesvědčil tím, že jsem spal v redakci. Přišlo mi to tam tak úžasné, že už jsem nechtěl jít jinam,“ směje se Bartoníček. Přiznává, že dříve uvažoval o práci v dole. „Do škol tehdy chodili náboráři a přesvědčovali nás. Vím, že mě to nějakou chvíli lákalo,“ vzpomíná. Po dvou letech přešel do brněnské redakce Mladé fronty DNES. V ní se nejprve věnoval soudním kauzám, později ale začal informovat o politice. O té psal i poté, co v roce 1997 odešel pro stejný deník pracovat do Prahy. „Moc se mi tam nechtělo, ale nakonec jsem přešel,“ říká. V roce 2006 se s rodinou na Slovácko zase vrátil. Založil tam kulturní časopis Krajem svatého Antonínka, který mapuje tradice a kulturní události v regionu.

Politici jsou mimo kamery jiní, lidští, říká Bartoníček Posledních sedm let Bartoníček – opět z Prahy – píše pro Hospodářské noviny a především server Aktuálně.cz. Dělá reportáže, nahrává rozhovory nebo chodí na tiskové konference. Na nich proslul zejména přímými otázkami na covidová opatření, díky nimž si ho pamatuje řada lidí. Když dělal reportáž s Andrejem Babišem (ANO), tak se mu stalo, že ho jedna paní poznala po hlase. „Úplně mě to ale netěší, myslím si, že jsem daleko vrstvenější,“ zvážní na chvíli. Jinak ale vážný příliš není – sám říká, že úsměv a dobrá nálada do života patří. Proto nemá rád, když se politici tváří příliš vážně. „Přitom jsem přesvědčen, že takoví nejsou. Musíme myslet na to, že ve chvíli, kdy se na ně zaměří kamera, tak změní styl chování a komunikace. Pak ale zjistíte, že jsou jiní, lidští,“ vysvětluje. „Petr Fiala je při rozhovorech výborný, zajímavý. Dovedu si představit, že bych s ním mluvil dlouhé hodiny a bavilo by mě to,“ dává za příklad současného premiéra z ODS. Často však mluvil i s jeho předchůdcem. „Asi někoho překvapím, ale Andrej Babiš je pro novináře dar z nebes. Neumí se moc ovládat, takže se chová tak, jaký je. Občas začne sprostě nadávat, občas z něj vyjde něco, co by jiný politik držel pod pokličkou. Chová se přirozeně,“ shrnuje Bartoníček. Na druhou stranu mu vadí, když politici neodpovídají na otázky. A i tady cituje předsedu hnutí ANO. „Je velice těžké získat od něj odpověď na konkrétní otázku, protože od ní pořád odbíhá a mluví o něčem jiném,“ říká s tím, že jednoduché není mluvit ani s jinými politiky. Například předseda hnutí SPD Tomio Okamura se podle něj rozhovorům s řadou novinářů vyhýbá. „A když mu dáte protiargument, tak mluví tak dlouho, že nemáte šanci položit druhý dotaz,“ vysvětluje. Kniha o Slovácku Přestože Bartoníček klade politikům kritické dotazy, také je respektuje. „Vlastně je hodně uznávám, vím, že ta práce je šíleně náročná. Beru to tak, že jsme partneři, ale zároveň máme každý jinou úlohu. Musíme je kontrolovat, dávat jim otázky na tělo a být přísní,“ upřesňuje. Na politicích mu ale vadí, že často straší. „Nejhorší je, když lidem nahánějí strach. To dělají často, protože vystrašený člověk dá politikovi hlas raději,“ označuje důvod. Hnacím motorem je pro redaktora Aktuálně.cz smysl, který v žurnalistice vidí. „Novinařina je fantastická v tom, že pracujete s pravdou. Zajímá vás jenom pravda,“ říká. Druhým dechem ale dodává, že ho trápí názor některých lidí. „Myslí si, že nepracujeme s pravdou nebo že dokonce úmyslně lžeme, což je naprostý nesmysl,“ podotýká.