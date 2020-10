Česká televize reaguje na distanční výuku, opět povolala UčíTelku

„Na jaře jsme si potvrdili, že umíme rychle reagovat na nečekané situace, a nyní tyto zkušenosti opět zúročujeme,“ podotýká generální ředitel ČT Petr Dvořák. Podle jeho slov pořad UčíTelka tehdy sledovalo každé třetí dítě ve věku šest až deset let.

UčíTelku bude opět hostit program ČT2, a to od čtvrtka 15. října každé všední dopoledne. „Využili jsme toho, co se natočilo na jaře,“ uvedl Petr Dvořák, proč mohla Česká televize obnovit UčíTelku tak rychle. „A pokud by se měl nouzový stav prodlužovat, pak jsme schopni na to reagovat, ale doufám, že to nebudeme muset udělat,“ dodává.

Pomáhá i ČT edu a web Déčka