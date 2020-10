S výukou na dálku může pomoct středním školám web ČT edu

„V současnosti je možné nalézt nepřeberné množství videí on-line. Videa na ČT edu jsou ale logicky rozřazena podle stupňů, předmětů a témat, látek. Nemusíte se tedy obávat, že ztratíte spoustu času výběrem těch správných záběrů, protože všechna videa zařazená na ČT edu již byla vyselektována a doporučena aprobovanými pedagogy,“ upozorňuje Klára Holíková z Ústavu pedagogických věd Masarykovy univerzity.

Už na jaře ČT edu pro učení využívalo přes půl milionu uživatelů. Oproti červnu je dnes rozsah webu třikrát větší. Nové vzdělávací materiály Česká televize doplnila v souladu s doporučeními odborného panelu, do nějž se v červnu zapojila téměř tisícovka pedagogů z různých škol a regionů.

„Výhodou je i kulturní kontext pořadů České televize. Videa na ČT edu vycházejí z českého prostředí a jsou natočena v českém jazyce. Také délka videí je předem přizpůsobena výuce, většina z nich je dlouhá pouze několik minut, což prospívá efektivitě při hledání videa i ve výuce. Podstatným faktem je i to, že videa na ČT edu můžete ve výuce využívat legálně a nevystavíte se porušení autorských práv,“ doplňuje.

Oblíbený je český jazyk nebo fyzika

Videa pro střední školy na ČT edu jsou nejvíce využívána v předmětech český jazyk, dějepis, fyzika, biologie a v oblasti člověk a společnost. „Učitelé využívají audiovizuální materiály jako doplněk dalších vzdělávacích aktivit, pro rozšíření svého výkladu nebo jako alternativu k textům,“ podotýká vedoucí projektu Alžběta Plívová.

Web ČT edu nedávno získal speciální Filmovou cenu Technologické agentury ČR a Zlín Film Festivalu za popularizaci vědy. Podle odborné poroty, sestavené ze zástupců Univerzity Tomáše Bati, zlínského festivalu a technologické agentury přispěl web ČT edu ke zmírnění dopadů krize na vzdělání dětí.