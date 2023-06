Místo přepážky telefon. Liberecký kraj modernizuje systém veřejné dopravy

Už ve čtvrtek mohou cestující pořídit jízdenku do vlaků a autobusů prostřednictvím mobilní aplikace IDOLKA, od září už ale nebude ani k cestování s předplatným potřeba krajská Opuscard. „Pro předplatné bude možné nově využít mobilní telefon, chytré hodinky, běžnou platební kartu, In Kartu Českých drah nebo kartu pražské integrované dopravy (PID),“ doplnil Pospíšil.

Od července si navíc mohou lidé předplatné pořídit v e-shopu. „Období letních prázdnin chceme využít pro ověření funkčnosti mobilní aplikace, ale také e-shopu,“ dodal Pospíšil.

Novými odbavovacími systémy budou od září vybaveny všechny vlaky a autobusy v integrovaném systému v kraji, výjimkou je liberecký dopravní podnik, kde jeho spuštění plánují od Nového roku. „Jednou z variant bylo se spuštěním čekat ještě na dopravní podnik. Myslím si ale, že je logické spuštění toho systému k 1. září, protože nejvíc časových jízdenek používají děti, které jezdí do školy, a odkládat to dál by podle mě už nemělo smysl,“ řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Zavedení nového systému zkomplikovala veřejná soutěž

Cestující mohou dál ve veřejné dopravě využít i krajskou Opuscard, požívat ji mohou, dokud na ní budou mít nahrané předplatné, systém ji přijme. Pokud se cestující rozhodne dál využívat kartu i po skončení předplatného, bude si muset pořídit novou. „Pro tento případ doporučujeme využít e-shop, kde cestující kartu pořídí se slevou, a navíc ji dostane poštou domů,“ řekl Pospíšil. Tím se podle něj mohou lidé vyhnout frontám na kontaktních místech, které se tvoří tradičně zejména na konci prázdnin a v prvních dnech školního roku.

Novinkou také je, že od září budou všechny jednotlivé jízdenky přestupní, bez ohledu na způsob platby si tak cestující bude moci koupit jízdenku kamkoliv v územní platnosti integrovaného dopravního systému IDOL. Přestupní jízdenky budou opatřeny QR kódem, který při přestupu cestující načte u odbavovacího zařízení.

V e-shopu není možné jednotlivou jízdenku koupit, k tomu musí cestující využít aplikaci IDOLKA, e-shop slouží pouze pro nákup časových a síťových jízdenek, nebude tam možné ani dobít elektronickou peněženku na Opuscard.

Zavedení nového systému připravoval Liberecký kraj čtyři roky, zkomplikovaly ho problémy s veřejnou soutěží na dodavatele. Celý projekt přišel krajský rozpočet zhruba na 20 milionů korun, umožňuje ale propojit integrovaný dopravní systém Libereckého kraje se systémy v sousedních středních Čechách a Praze.