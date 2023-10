Osiřelého Olivera Twista se ujali v ostravském muzikálu

Vedle dětí se zkušenostmi například z ostravského operního studia stojí na jevišti i malí herci bez předchozích zkušeností. „Na začátku to vypadá úplně nemožně a na konci byste ty děti nejradši sežrali láskou, protože vás někdy dokážou úplně šokovat a chytnout za srdce,“ říká o práci s dětským osazenstvem režisér Lumír Olšovský.

Na jevišti se během večera objeví desítky dětí. Představitele hlavních i vedlejších dětských rolí hledalo divadlo v konkurzech i podle referencí. V titulní roli Olivera Twista alternují Jan Pražák, kterého inscenátoři našli v talentové soutěži, a Rostislav Radecki, jenž je v muzikálu nejmladším hercem. „Mně se v divadle hlavně líbí to, že se na konci vždycky tleská,“ přiznává sedmiletý druhák.

Tak to v devatenáctém století bylo, děti

Nedostatek lásky ostatně trápí podle něho všechny postavy příběhu. „Uvěřitelný, dojemný, trochu krutý, hodně zábavný, a hlavně lidský,“ charakterizuje režisér muzikál Oliver! Diváky provede viktoriánskou Anglií od sirotčince přes pohřební ústav, doupě loupežné bandy až do noblesního domu, kde Oliverovy trampoty končí nalezením rodinného bezpečí.

Londýn devatenáctého století v románech Charlese Dickense není vlídným útočištěm. Je to místo plné zločineckého podsvětí, chudoby, zlodějů a lichvářů. I na to si někteří dětští herci museli nejprve zvyknout. „Kolik zkoušek jsme museli utišovat plačící děti a potom přišel Bill Sikes a dal Nancy facku a děti se úplně rozsypaly. Já jim říkám: ‚To nevadí, tak to v devatenáctém století bylo,‘“ uvedl Olšovský.

Muzikál Oliver! uvádí ostravská scéna teprve jako druhá v republice. Českou premiéru měl muzikál v roce 2002 v Městském divadle v Brně. První uvedení bylo schválně naplánováno na stejný den, kdy v Praze Roman Polanski promítl film Oliver Twist. Pro světovou premiéru si české hlavní město vybral, protože tu snímek natáčel.