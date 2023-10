Naším úkolem je odhalovat zázrak kompozice, říká dirigent Semjon Byčkov

Česká filharmonie minulý týden zahájila 128. sezonu třemi skladbami Antonína Dvořáka, na jehož hudbu se bude zaměřovat i v blízké budoucnosti. S dvořákovským programem vyrazí první český orchestr i na zahraniční turné. V říjnu do Jižní Koreje a Japonska a v březnu příštího roku do evropských hudebních center. „Dvořákovské období“ vyvrcholí v prosinci 2024 trojím vystoupením v newyorské Carnegie Hall.

„Je možné, že lidé v různých částech světa ke Dvořákovi mají jiný vztah než lidé v České republice. Ale na tom vlastně nezáleží, protože hudba, která promlouvá k srdci, promlouvá ke všem srdcím stejně,“ sděluje Byčkov.

Česká filharmonie je s Dvořákem historicky provázaná. Slavný skladatel řídil její první koncert, který se konal 4. ledna 1896 v Rudolfinu. Těleso jakoby podle dirigenta „mluvilo jazykem Dvořákovy hudby“. „Je tu něco velmi zvláštního ve zvuku a výrazu, který do toho (Česká filharmonie, pozn. red.) vnáší. Skladba je zde doma, není odjinud,“ míní.

Kdo má největší dar

Českou filharmonii tvoří 124 hudebníků a podle Byčkova je spojuje muzikalita i oddanost – jak orchestru, tak hudbě samotné. Aby Byčkov jako dirigent zasáhl diváky v hledišti, musí být prý zasažen sám.

„Nezapomínejme, že jsme interpreti, nejsme tvůrci. Přetváříme něco, co vytvořil někdo jiný, kdo náhodou má ten největší dar komponovat. Největší dar, který má jen velmi málo jedinců z miliard lidí na planetě. Znovu vytváříme to, co oni vymysleli. Naším posláním je tedy znovu vytvářet a odhalovat slávu skladby, zázrak kompozice,“ uvádí.

Byčkova by prý nikdy v životě nenapadlo, že bude svědkem toho, co se děje na Ukrajině. Pochází odtud část jeho rodiny a on jako kluk trávil letní prázdniny v Kyjevě. Režim v Rusku je podle něj založen na lži, kterou používají i vedoucí představitelé.

„Když je (ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho ministra zahraničí Sergeje Lavrova, pozn. red.) posloucháte, máte zvláštní pocit, že to musela být Ukrajina, kdo napadl Ruskou federaci. (…) Stačí si poslechnout poslední prohlášení, že je to Západ, kdo vede válku proti Ruské federaci. Promiňte, ale nikdo mi neřekl, ani jsem neviděl žádný důkaz o tom, že by na Ukrajině bojovaly armády NATO,“ sděluje dirigent.