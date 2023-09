Regina Rázlová se ve filmu potýká s Alzheimerem, stará se o ni Karel Roden

„Nápad na snímek Tancuj, Matyldo vznikl před více než sedmi lety, ještě za života mé matky trpící Alzheimerovou chorobou. Péče o ni přinášela i řadu humorných či tragikomických situací. Maminka do ústavu nechtěla, musela jsem otci slíbit, že ji tam nedám. Netušila jsem, co bude slib obnášet. Za jeho splnění vděčím mimo jiné i podmínkám, které tuto péči v domácím prostředí umožnily, a oběma synům. Přes řadu složitých situací to naši rodinu stmelilo,“ uvedla producentka a scenáristka filmu Tancuj, Matyldo Nataša Slavíková.

Ve filmovém příběhu Alzheimerova choroba postihne bývalou barovou zpěvačku Matyldu v podání Reginy Rázlové. Když přijde o byt, nastěhuje se ke svému synovi Karlovi (Karel Roden). Uzavřený exekutor žijící ve světě řádu a pravidel navštěvoval do té doby svou extrovertní a bohémskou matku víceméně jen z povinnosti.

Jejich soužití skřípe a tak péči převezme Matyldin vnuk, nezodpovědný floutek, který pohrdá otcovou pedantskou povahou. Ztvárnil ho Antonio Šoposki. Společná domácnost tří rozdílných temperamentů přináší řadu tragikomických situací. Regina Rázlová a Karel Roden se setkávají spolu před kamerou úplně poprvé, v minulosti však Rázlová působila jako Rodenova pedagožka na DAMU.