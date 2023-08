Agnetha z kapely ABBA nazpívala po deseti letech novou píseň

Ve čtvrtek vydám po deseti letech nový sólový singl, oznámila zpěvačka kapely ABBA Agnetha Fältskogová. Premiéru písně Where Do We Go From Here? načasovala do ranního vysílání stanice BBC Radio 2. Skladba předznamenává zároveň její nové album, které ale bude jen diskotékovější variantou toho předchozího. Agnethu spolu se zbytkem slavné čtveřice mohou fanoušci kapely vidět navíc v září v kinech. V celosvětové distribuci se do biografů pouze na dvě promítání dostane remasterovaná a rozšířená verze pseudodokumentu ABBA ve filmu, natočeného původně během australského turné v roce 1977.