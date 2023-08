Nové filmy od Polanského či Allena promítneme, rozhodli v Benátkách. Herecké hvězdy ale zastavila stávka

Umělecký šéf přehlídky Alberto Barbera řekl listu Variety, že dlouhotrvající stávka může zdržet uvedení mnoha kvalitních filmů v době, kdy se diváci po pandemické pauze začali znovu vracet do kin . „Pokud nás čekají další měsíce sporadických a vzácných premiér jen s několika magnety jako Barbie či Oppenheimer, otupí to zvyk chodit do kina a prohloubí propast mezi diváky a autorskou kinematografií,“ míní.

Chazelle, jenž natočil filmy La La Land, Whiplash či Babylon agentuře AFP sdělil, že rozumí úzkosti kolem umělé inteligence, která podle některých nahradí herce jejich digitálními avatary, některé obavy ale podle něj mohou být přehnané. „Nemyslím si, že to skutečně změní kinematografické umění. Lidé o tom mají apokalyptické představy. Souhlasím s tím, že je to velká technologická změna, jako internet nebo rádio, ale umění přežije,“ myslí si.

V Benátkách se kromě filmu Palác mimo soutěž představí i Zásah štěstím, padesátý snímek Woodyho Allena, který poprvé ve své kariéře točil ve francouzštině. Allena se dotkla kampaň MeToo, kdy ho jeho adoptivní dcera po letech znovu obvinila z pohlavního zneužití v době, kdy jí bylo sedm let, což režisér odmítl. Odklonila se od něj část známých hollywoodských herců, kteří v jeho snímcích tradičně hráli, on sám se soudil se společností Amazon, která vypověděla smlouvu na výrobu jeho čtyř dalších snímků a již dokončený titul Deštivý den v New Yorku se rozhodla v Americe nevydat.

„Polanski je jedním z posledních velkých mistrů evropské kinematografie,“ řekl Barbera deníku The Guardian . „Před padesáti lety udělal obrovské chyby. Uznal, že je vinen, požádal oběť (Samanthu Geimerovou, pozn. red.) o odpuštění a oběť mu odpustila. Nejsem soudce, jsem filmový kritik, moje práce je posuzovat kvalitu jeho filmů. Ale samozřejmě je to velmi obtížná situace,“ sdělil Barbera.

Video of Official Trailer - Coup De Chance - Woody Allen Movie

Podle aktivistky Ursuly Le Mennové z francouzské skupiny Osez le Féminisme, s níž k zahájení festivalu mluvil deník The Hollywood Reporter, právní systém jen zřídkakdy přivede pachatele před soud. „Když se píše o těchto režisérech, mělo by to zahrnovat i obvinění proti nim, a to vyváženým způsobem, který jen neopakuje argumenty obhajoby a neobviňuje oběti,“ míní. Dodává také, že by se o umělcích „nemělo přestat mluvit“, měly by ale zaznívat i hlasy obětí.

Podle akademika Andrewa Knighta, jenž v článku také mluví, by se zase neměl mediálně spojovat případ Polanského s Allenem a Bessonem, neboť první z nich je usvědčený sexuální delikvent, další dva filmaři však nebyli formálně obviněni ze zločinu. Bessonův snímek uvidí čeští diváci na konci listopadu, Allenův pak do tuzemských kin dorazí na začátku ledna příštího roku.

Hollandová: Neřeším politiku

Diváci ze soutěžních filmů letos vyhlížejí třeba nový thriller Davida Finchera Zabiják, v němž se v nájemném vrahovi v podání Michaela Fassbendera probudí svědomí, nebo Priscillu o životě manželky Elvise Presleyho, již režisérka Sofia Coppolová v narážce na jeden ze svých minulých filmů popsala jako „Marii Antoinettu v Gracelandu“. Nový film Evil Does Not Exist přiveze i japonský režisér Rjúsuke Hamaguči, jehož drama Drive My Car získalo dvě nominace na Oscara, nebo polská režisérka Agnieszka Hollandová, jejíž nový snímek Hranice je koprodukcí Polska, České republiky, Francie a Belgie.

Odehrává se na polsko-běloruské hranici, kde se protínají příběhy uprchlíků, polských aktivistů a pohraničníků. „Není to politický film, to je především lidský film. Je to film o lidech, nikoliv velkých politických mechanismech. Ony jsou v pozadí, v kontextu, ale soustředím se na člověka, který se najednou musí smířit s nemožnou volbou,“ sdělila ČT Hollandová, která film dokončovala před odjezdem do Benátek v Praze na Kavčích horách ve studiu České televize s francouzským zvukařem.

Film natáčela v rodném Polsku v okolí Varšavy. S Čechy Hollandová, někdejší studentka pražské FAMU, spolupracuje už poněkolikáté. „Doufám, že to není poslední práce, kterou tady dělám. Cítím se v Čechách dost jako doma. A pokud jde o natáčení, o filmový štáb, tak v Čechách se mi točí nejlépe. Lépe než v Polsku, lépe než v Americe, určitě lépe než v Německu. Vždy se ráda vracím a těším se na to,“ podotýká.

Režisérka se třemi nominacemi na Oscara se na festivalu v Benátkách uchází o hlavní trofej Zlatého lva potřetí. V soutěži je 23 snímků, celkem přehlídka až do 9. září uvede 82 titulů z 54 zemí.