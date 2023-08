ČT art má význam, bilancuje Petr Dvořák deset let kulturního kanálu

Petr Dvořák považoval zavedení kanálu ČT art od začátku za dobrý nápad. „Věděl jsem, že kultura patří do hlavního vysílacího času. Pro diváka, který má rád kulturu, je dobře, pokud ji najde v tu dobu, kdy ostatní diváci hledají svoje pořady,“ vysvětlil. Jako dobré řešení se navíc ukázalo podělit se o jeden kanál s vysíláním pro děti, Déčkem, jemuž zůstal vyhrazen program přes den.

ČT art se stal pevnou součástí programové nabídky České televize. „Dali jsme si za cíl, že bychom chtěli mít podíl na sledovanosti podobný, jako mají významné kulturní kanály v Evropě. V tuhle chvíli jsme na přibližně stejné úrovni, jako je velmi významný francouzsko-německý kulturní kanál Arte, a jsme na tom dokonce lépe než britská BBC Four,“ uvedl Dvořák.

Oceňuje, že pod značkou Artu vznikají i nové pořady či dokumentární cykly. „Jsem rád, že těch jedenáct tisíc premiér je významnou částí českotelevizního archivu,“ podotkl. Z hlediska diváckého zájmu se podle něho daří především pořadům o hudbě.

„Ikony Kamila Střihavky, Doupě Mekyho Žbirky, Linka, to jsou pořady, které mají velkou úspěšnost. Rád bych zmínil i jeden pořad, který ČT art trochu ukradl jiným kanálům České televize, a to je Na plovárně Marka Ebena,“ upřesnil Dvořák. Mimochodem i Plovárna má na podzim co slavit – 25. října v ní Eben uvítá jubilejního, devítistého hosta. Půjde o rozhovor s hercem Russellem Crowem.

Nejúspěšnější pořad Artu viděl skoro milion diváků

Divácky nejúspěšnějším pořadem v historii ČT art byl multižánrový koncert Národ sobě – kultura tobě, jehož cílem bylo zkrátit čekání na restart živé kulturní scény v době pandemie. Sledoval ho bezmála milion diváků.

Petr Dvořák připomíná, že pandemie covidu-19 byla zatěžkávací zkouškou i pro kulturu a ČT art se tehdy snažila zpestřit lockdown divákům i pomoci umělcům. „Zároveň pandemie ukázala, kolik lidí vlastně v kultuře pracuje, to nejsou jen ti, kteří jsou vidět na podiu nebo na televizní obrazovce, ale všichni v pozadí, kteří kultuře pomáhají,“ poznamenal ředitel ČT.

K desátým narozeninám Artu popřál, „ať si udrží energii, ať přináší inspiraci a ať dokáže prezentovat to nejlepší, co česká kultura nabízí, a zároveň to umí porovnávat s mezinárodním prostředím“.

Oslava ve vysílání i vstupy zdarma

Desetileté výročí oslavuje ČT art spolu s diváky. Nachystal desetidenní program, který začne 1. září přímým přenosem koncertu z pražského klubu Doupě, během něhož vystoupí na dvě desítky interpretů, mezi nimi i David Koller, PSH, Dagmar Pecková, Adam Plachetka, Štefan Margita, Kamil Střihavka nebo Lenka Dusilová.

„Nejvíce se těším na pořad o historii Dejvického divadla a zajímá mě i pořad podle námětu Vladimira 518, který mapuje architekturu od roku 1958 do roku 1989,“ zmínil Petr Dvořák další dvě podzimní novinky. Do Dejvického divadla zasednou diváci také prostřednictvím přímého přenosu komedie Každý má svou pravdu.